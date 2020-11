Az év egyik legjobban várt bokszeseménye a két legenda, Mike Tyson és Roy Jones Jr. visszatérése volt a ringbe.

Mindkét ökölvívó komolyan vette a felkészülést, hogy a legjobb formájukat hozhassák a Los Angeles-i ütközetben.

Az 54 éves Tyson arra törekedett, hogy közel férkőzhessen 51 éves ellenfeléhez, és bevihesse a védjegyévé vált felütését, ami fénykorában sokszor a mérkőzés befejezéséhez segítette őt.

Jones pedig a lábmunkájában bízott, hogy kimozogja a nagyobb ütőerővel rendelkező Tysont.

A mérkőzés nem hozott sok tiszta találatot, viszont annál több volt az összekapaszkodás. Tyson tűnt fizikálisan jobb állapotban, de Jones rutinosan lefogta őt többször is, mielőtt minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka akcióba kezdhetett volna.

A 8 menetre tervezett találkozó végigment és a bírók végül döntetlent hirdettek.

Mindkét legenda jelezte a mérkőzés végén, hogy szívesen húznának újra kesztyűt.

