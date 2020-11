Ahogy korábban beszámoltunk róla, döntetlenre végződött a várt összecsapás a két ökölvívó legenda, Mike Tyson és Roy Jones Jr. között.

Tyson az összecsapást követően így értékelte a Staples Centerben zajlott ütközetet:

"Eltaláltalak néhány jó ütéssel és te kibírtad azokat, ezért tisztellek téged. A két perces meneteket néha három percesnek éreztem, de végig bírtam a mérkőzést. Visszatértem és folytatni akarom."



Fotó: Joe Scarnici/Getty Images for Trille



Roy Jones Jr. pedig azt emelti ki, hogy elégedett a döntetlennel, mert volt pár kemény testütés amit beszedett, de mégis állva tudott maradni. Az 51 éves legenda is kijelentette, folytatni szeretné az ökölvívást.

Final Punch Stats for #TysonJones:



• Tyson out landed Jones, 67-37 in total connects. 35-4 edge in body shots



• Tyson out landed Jones in 7 of the 8 rounds (one even)



• Jones threw 43 more punches than Tyson pic.twitter.com/tJJMpduHpe