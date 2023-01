Mike Tyson megindító beszédet mondott Muhammad Aliról.



Amikor a nehézsúlyú ökölvívás szóba kerül, az emberek szinte mindig vitába szállnak egymással, hogy Muhammad Ali, vagy Mike Tyson volt-e minden idők legjobbja. Tény, hogy mindkét öklöző könyörtelen volt ellenfeleivel szemben, Tyson szerint azonban egy valami mégis akad, ami megkülönbözteti őket.



„Mindig szeretem azt hinni, hogy egy rohadék vagyok. Egy gonosz rohadék. De ez az, ahol ő lehagy engem, mert nem tudom megérteni azt az embert, aki szó szerint hajlandó meghalni” – fejtette ki egy interjúban.

Mike Tyson emotionally describes why Ali was different.



Mike admits Ali was willing to die in the ring, Mike himself was not. Guess that ends the fantasy match ups! pic.twitter.com/4NzUbasgNt