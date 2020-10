A fiatal Mike Tyson már 15 évesen sem ismert kegyelmet ha ringbe kellett lépnie.

1981-ben Joe Cortez ellen vívott a junior olimpiai aranyéremért. Tyson ekkor 15 éves volt. A döntő mérkőzés nem tartott tovább 8 másodpercnél.

Tyson, aki ekkor még Kid Dynamite becenéven futott, egy brutális kiütéssel fektette el ellenfelét. Lábmunkája és ütőereje már ekkor egy felnőtt versenyzőjével vetekedett.

1982-ben, egy évvel később Kelton Brown ellen nyerte el ismét az ifjúsági olimpiai bajnok címet. Brown edzője már az első menetben bedobta a törölközőt, hogy megóvja versenyzője egészségét.

