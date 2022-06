Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Michael Page azt ígéri, hogy augusztusban másfajta vadállattá változik a BKFC ringben Mike Perry ellen.

Page nagyon izgatott a csupasz öklök harcának világába való bekapcsolódása miatt, és hiszi, hogy valóban egy nagy erőt fog képviselni a ringben. „MVP” az egyik legizgalmasabb bunyós, így szórakoztató lesz látni, ahogy kipróbálja magát ebben a sportágban. Page nem érzi úgy, hogy sok időbe telik majd neki átállnia, de amikor megtalálja a saját ritmusát, akkor mindenkinek oda kell rá figyelnie.

„Tisztelem a sportágat, és ebben is meg fogom találni magam, hogy a legjobbamat nyújtsam majd. Egy másfajta vadállat leszek ebben a ringben. Az igazat megvallva mindig is az álmom volt, kipróbálni magam itt. Azt hittem, soha nem lesz rá lehetőségem. Aztán legalizálták, és egyre nagyobb neve lett a sportágnak. Arra gondoltam, hogy a pályafutásom vége felé kipróbálom magam benne, de most adódott egy lehetőség, és miért ne próbálnám ki?” – magyarázta Page az mmafighting.com-nak.

Borítókép és fotók: Pat Scaasi/MI News/NurPhoto a Getty Images