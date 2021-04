Michael Chandler jelenleg a Charles Oliveira elleni mérkőzésére összpontosít a megüresedett UFC könnyűsúlyú címért az UFC 262 május 15-i gáláján. Érdekesség, hogy „Iron” nemrég egy interjúban elmondta, hogy amennyiben sikerült győznie Charles Oliveira ellen, szívesen megmérkőzne még idén Conor McGregorral is. Ez a kívánság hamarabb teljesülhet, mint gondolná.

A Dustin Poirier elleni dührohamban a „The Notorious” kijelentette, hogy lemondja a „The Diamond” elleni párharcot, amelyet júlis 10-re terveztek a UFC 264-en. Mindez egy 500 000 dolláros adományhoz kapcsolódó konfliktus miatt. Nos, egészen sokáig így gondolta mindenki, majd április 14-én bejelentette a UFC hivatalosan is a mérkőzésüket.

„A bunyó lefújva, mással fogok harcolni” – írta twitteren McGregor.

You’re ripped you inbred hillbilly. Why do you wink with your ears? You fucking brain dead hillbilly. 500k with no plan in place. Ye hang tight. Fool. You must be new to money. The fight is off btw. I’m going to fight someone else on the 10th. Good luck on your old contract kid.