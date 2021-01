Conor McGregor, ír ketrecharcos napokon belül újra oktagonba lép Dustin Poirier ellen. Ez már a második összecsapása lesz a két harcosnak. 2014-ben a UFC 178 elnevezésű gálán McGregor tudott nyerni.

Poirier vissza akar vágni az akkor elszenvedett vereségért.

„Ez most nem a bosszúról szól. Hanem a jólétről, arról, hogy a családomat jó helyzetbe hozzam. A terv az, hogy minden szükséges eszközt bevetek, hogy legyőzzem Conor McGregort: Vérrel verejtékkel küzdök, hogy ismét a világbajnoki cím közelébe kerüljek. Úgy érzem, hogy elég érett és fejlett képességeim vannak ahhoz, hogy kihasználjam a megfelelő pillanatokat, és megragadjam az esélyeimet” – mondta Poirier.

