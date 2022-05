Conor McGregor arra utalt, hogy a következő harcba már kőbe van vésve és hamarosan jön a bejelentés.

Az MMA sztárja azóta nem harcolt, hogy Dustin Poirier ellen eltört a lába. Most azonban jelentkezett a Twitteren.

„A Mac Daddy újra akcióban. Ülök egy milliárdon és tervezem a gyilkosságot. Tick, tock, a bal kezem egy glock. A visszatérésem dátuma… A következő ellenfelem…”

Végül ezt írta: „Viccelek, már tudom ki az ellenfelem és mikor harcolok vele, még azt is milyen súlyban. Így megy ez.”

Just kidding I well know who. When. What weight. Where. How it goes. Everything. I see dead people. https://t.co/CMtZ0EpOME