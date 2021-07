Szombaton McGregor csúnya sérülést szenvedett - amelyet később sípcsont-törésként diagnosztizáltak – ezzel ért véget már az első menetben az összecsapásuk Dustin Poirier ellen, amikor is az orvos megállapította, hogy McGregor nem folytathatja tovább a harcot. A volt bajnokot vasárnap megműtötték, és várhatóan 2022-ig biztosan nem látjuk őt a ketrecben.

McGregor csütörtökön az Instagrammon jelentkezett be, hogy beszéljen az állapotáról, és azt mondja, hogy már sérült volt a mérkőzés előtt is. Ezzel Dana White és a UFC is tisztában volt.

„A lábam jobb, mint valaha. Megsérültem a harc során. Az emberek azt kérdezik tőlem, hogy mikor tört el a lábam? Melyik pillanatban? Kérdezzék meg Dana White-ot, kérdezzék a UFC-t, kérdezzék Dr. Davidsont, a UFC főorvosát. Tudták, hogy a lábamban fáradásos törés (stressztörések) voltak, mielőtt ketrecbe léptem. Többszörös stressztörésem volt a bokacsont körüli sípcsontomban, plusz a bokámmal amúgy is gondjaim vannak a harcok során, minden edzésnél.”

Nem világos, hogy pontosan mikor történt McGregor sérülése a szombati küzdelem során. Poirier hallott egy rúgás során valami reccsenést, szerinte akkor történhetett a baj, míg az Xtreme Couture edzője, Eric Nicksick a Twitteren megemlítette, hogy McGregor egy rúgás során eltalálta Poirier könyökét, és szerinte az lehetett az a pillanat. A sérülés akkor volt a legnyilvánvalóbb, amikor McGregor hátralépett és teljesen kifordult a bokája. McGregor szerint az edzőtáborban olyan elviselhetetlen volt számára a fájdalom, hogy új stratégiát kellett kitalálniuk emiatt.

„Sok edzést csináltam, amikor fájt a bokám, és sosem hagytam abba az tréninget. Régebben csak a hátamra edzettem, és így fejlesztettem ki a többit. Ezért hátrált meg tőlem Dustin, látta, hogy változtattam. Iszonyatos érzés lehet egy olyan ellenféllel szemben állni, mint én.”

