Szombaton McGregor csúnya sérülést szenvedett - amelyet később sípcsont-törésként diagnosztizáltak – ezzel ért véget már az első menetben az összecsapásuk Dustin Poirier ellen, amikor is az orvos megállapította, hogy McGregor nem folytathatja tovább a harcot. A volt bajnokot vasárnap megműtötték, és várhatóan 2021-ig biztosan nem látjuk őt a ketrecben.

McGregor csütörtökön az Instagrammon jelentkezett be, hogy beszéljen az állapotáról, és azt mondja, hogy már sérült volt a mérkőzés előtt is. Ezzel Dana White és a UFC is tisztában volt.

„A lábam jobb, mint valaha. Megsérültem a harc során. Az emberek azt kérdezik tőlem, hogy mikor tört el a lábam? Melyik pillanatban? Kérdezzék meg Dana White-ot, kérdezzék a UFC-t, kérdezzék Dr. Davidsont, a UFC főorvosát. Tudták, hogy a lábamban fáradásos törés (stressztörések) voltak, mielőtt ketrecbe léptem. Többszörös stressztörésem volt a bokacsont körüli sípcsontomban, plusz a bokámmal amúgy is gondjaim vannak a harcok során, minden edzésnél.”

Nem világos, hogy pontosan mikor történt McGregor sérülése a szombati küzdelem során. Poirier hallott egy rúgás során valami reccsenést, szerinte akkor történhetett a baj, míg az Xtreme Couture edzője, Eric Nicksick a Twitteren megemlítette, hogy McGregor egy rúgás során eltalálta Poirier könyökét, és szerinte az lehetett az a pillanat. A sérülés akkor volt a legnyilvánvalóbb, amikor McGregor hátralépett és teljesen kifordult a bokája. McGregor szerint az edzőtáborban olyan elviselhetetlen volt számára a fájdalom, hogy új stratégiát kellett kitalálniuk emiatt.

„Sok edzést csináltam, amikor fájt a bokám, és sosem hagytam abba az tréninget. Régebben csak a hátamra edzettem, és így fejlesztettem ki a többit. Ezért hátrált meg tőlem Dustin, látta, hogy változtattam. Iszonyatos érzés lehet egy olyan ellenféllel szemben állni, mint én.”

Bár a 33 éves McGregor várhatóan egy jó darabig nem léphet ketrecbe, próbálja a pozitív oldalát nézni a kialakult helyzetnek. Ha nem ez történt volna, úgy véli, soha nem foglalkozott volna ennyit a lábakkal kapcsolatos kérdésekkel.

„Kezelni kellett már a lábam. A bokám és a sípcsontom nem volt már jó, és soha nem vállaltam volna, hogy kés alá feküdjek, hacsak nincs ez a sérülés. Mondhatjuk, hogy pontosan azt kaptam, amire szükségem volt, és most egy titán lábszárcsontom van. Egy titánrúd van a térdemtől a bokámig, és az orvos azt mondta, ez törhetetlen. Szépen lassan meg kell tanulnom vele újra járni. Ismét megtanulni, hogyan kell egyensúlyozni. Ezt követően jön az erőkifejtés. Lesz egy törhetetlen titán lábam. Beszéltem egy gyógytornászommal, aki Arnold Schwarzeneggerrel is dolgozott, és azt mondta: „Olyan vagyok, mint Arnie a Terminátor 2-ben."

McGregor elismerte, hogy nagyon megterhelő számára ez az időszak, sokkal nehezebb, mint várta. Bár az eljárás teljesen pozitív volt, azóta tisztázódott benne, hogy mennyire nehéz lesz a visszatérésig vezető út.

„Kijöttem a műtőből és boldog voltam. Kész, azt éreztem, hogy igen, ez is megvan. Ez könnyű lesz. Majd nagyot estem pofára, jöttek a fájdalmak, és nehéz feldolgozni a mozgásképtelenséget egy ideig. Ez nem néhány nap vagy akár néhány hét, hanem egy kis idő. Tudom, hogy vannak hullámvölgyek az út során, és már jobban elfogadom a történteket. Motivált vagyok, és nem állok le. Folytatom.”



Fotó: sportbible.com

Sport365.hu - A jó mindig legyőzi a gonoszt - Khabib üzent a McGregort legyőző Poiriernek 2020 márciusa óta nem rendeztek UFC-gálát nézők előtt a ketrecharc Mekkájának számító Las Vegas-i T-Mobile Arenában. Azonban szombaton éjjel visszatérhettek a rajongók, és rögtön egy igazi szuperbunyót, a Dustin Poirier-Conor McGregor háború harmadik felvonását kapták. McGregor legutóbb januárban vereséget szenvedett Dustin Poiriertől, és hát nem is kellett sokat várni, íme, az újabb összecsapásuk.

Sport365.hu - Poirier McGregor beszólásáról: Ezt nem vehetem félvállról Dustin Poiriernek még mindig van befejezetlen dolga Conor McGregorral, de az újabb harc iránti vágyának semmi köze nincs ahhoz, ahogy az UFC 264 szombat estéje véget ért. Poirier nagyrészt uralta az első menetet, egészen addig, amíg mérkőzés orvosi stábja már az első menetben véget vetett a küzdelemnek, mivel McGregor bokatörés miatt nem tudta folytatni.

Sport365.hu - Khabib: Nem hiszem, hogy McGregor visszatér a csúcsra, befejezte Khabib Nurmagomedov úgy gondolja, hogy Conor McGregor már sosem lesz a régi, és a súlyos sérülését követően már soha nem tér vissza a csúcsra. A UFC elnöke, Dana White elmondta, hogy McGregort már vasárnap megműtötték egy Las Vegas-i kórházban, miután az ír harcos bokatörést szenvedett a Dustin Poirier elleni mérkőzésen.

Forrás: mmafighting.com

Borítókép: mmafighting.com