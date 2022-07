Edzője szerint Conor McGregor ugyanolyan hatással van az emberekre, mint Lionel Messi és Cristiano Ronaldo.



Az ír harcos egy éve nem tette be a lábát a ketrecbe. Akkor a UFC 264 trilógiáján Dustin Porirertől szenvedett vereséget, technikai KO-val, miután eltörte bal sípcsontjának alsó részét. Az ír ketrecharcos hosszú kihagyást követően a múlt héten ismét edzésbe állt, és Dublinban részt vett egy jiu-jitsu órán. Edzője, John Kavanagh szerint megjelenése hatalmas motivációt jelentett az edzőteremben lévőknek.



„Csak besétál és részt vesz egy szokásos jiu-jitsu órán, és ott vannak olyan srácok a szőnyegen, akik még csak pár hónapja edzenek. Tehát képzeld el, hogy egy csapat srác a parkban focizgat, majd Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo odajön, és azt mondja, hé, csatlakozom. Ez mindenki elszántáságát növeli a szőnyegen” – mondta a BBC-nek.



„Olyan igazi harcművész személyisége van. Bejön, és olyan koncentráltan, pozitív energiával közelíti meg az edzést, és tényleg mindent belead minden gyakorlatba. És persze mindig hihetetlenül nagylelkű a dicséreteivel, és nagyon jól fogadják, nagyon különleges része az edzőteremnek, egészében” – tette hozzá.



McGregor ismert arról, hogy meglehetősen pimasz és szókimondó Kavanagh szerint azonban amikor nincs reflektorfényben, egy teljesen más oldala kerül előtérbe.



„Mindig azt mondom az embereknek, hogy ezt a fajta teljesítményt a személye részének látják. Évente kétszer vagy háromszor szerepel a sajtótájékoztatókon, ahol minden nagyon hangos és csillogó, csillogás, de én annak a fickónak látom, aki ő az év maradék 52 hetében. Ahogyan sétál a szőnyegen, mindenkinek kézfogást ad, és mindig hihetetlenül tisztelettudóan viselkedik velem, mint edzővel, és beáll a sorba az óra végén, amikor mindenki meghajol” – fejtette ki.



Az elmúlt hónapokban elterjedtek a találgatások arról, hogy a 34 éves játékos visszatérhet a világ vezető vegyes harcművészeti szervezetéhez. Kavanagh-t erről is faggatták.



„Egészséges, boldog és nagyszerű, hogy visszatért. Az utolsó néhány edzés az edzőteremben MMA-orientált volt - most már minden világos. Nagyszerű edzést végzett tegnap este, remek köröket kaptunk. Egyetlen ütemet sem veszített, és remekül nézett ki. Higgye el, volt egy kis bunyóm vele tegnap este, és éreztem” – mondta.

Borítókép: Stacy Revere/Getty Images