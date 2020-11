A jövő év elején ismét ringbe lép - méghozzá Tokióban - a legutóbb 2017-ben bokszoló amerikai Floyd Mayweather, aki öt különböző súlycsoportban is világbajnok volt, és veretlenül vonult vissza a profi ökölvívástól.

Maga Mayweather szellőztette meg, hogy a visszatérésre készül, de csupán a február 28-i időpontról és a japán helyszínről beszélt, lehetséges ellenfeléről nem árult el semmit. A 43 éves bokszoló eddigi utolsó szereplése alkalmával az ír ketrecharcos Conor McGregorral küzdött meg a szorítóban, és a profi boksz szabályai szerint vívott meccsen a tizedik menetben kihirdetett technikai KO-val nyert, egyszersmind karrierje ötvenedik győzelmét gyűjtve be.



Fotó: Al Bello/Getty Images

A hivatásosok táborában Mayweather nemcsak boksztudásáról, hanem túlzott anyagiasságáról is elhíresült, aki hatalmas pénzeket söpört be egy-egy fellépése alkalmával. A Fülöp-szigeteki klasszis, Manny Pacquiao elleni meccséért 210 millió dollárt kasszírozott öt éve, de ennél is többet - nem hivatalos információk szerint 275 milliót - kapott a McGregorral vívott 2017-es összecsapásért.

Borítókép: Al Bello/Getty Images