Floyd Mayweather a hatodik menetben megállította Deji-t a bizarr, de szórakoztató bemutató mérkőzésükön vasárnap este Dubaiban.

Az 50-0-ra álló legenda a YouTuberből lett bokszolóval úgy bánt el, ahogyan azt várta, táncolva és gúnyolódva jutott el a győzelemig. A mérkőzés úgy kezdődött, hogy Mayweather leengedte a kezét és gúnyosan, flegmán ütögetett. Deji fenntartott védelemmel próbálta komolyan venni a dolgokat, és elnyelte Floyd testütéseit, miközben érthető módon nehezen tudta bevinni a saját ütéseit.

A menetek között Mayweather táncolt, és elvállalta a ringkártyás lány munkáját. A gúnyolódás a második menetben is folytatódott, miközben Mayweather a ringben ugrándozott, és kedvére landoltak az ütések. A menetek között aztán átsétált Deji sarkába, és ott pihent a YouTuber edzője mellett.

