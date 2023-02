Floyd Mayweather brit bemutatkozása nem keltett nagy érdeklődést, a bokszrajongók távol maradtak legújabb bemutató mérkőzésétől. Az amerikai bokszlegenda szombat este a Geordie Shore sztárjával, Aaron Chalmersszel csapott össze a 20 000 férőhelyes londoni O2 Arénában, de a helyszín nagyrészt üres volt.

Mayweather mind a nyolc menetet könnyedén nyerte, de a mérkőzés végén nem hirdettek győztest, mivel az egy bemutató meccs volt. Mayweather ereje csúcsán történelmi 50-0-s rekordot gyűjtött össze azzal, hogy legyőzte a bokszlegendákat, Manny Pacquiaót, Saul "Canelo" Alvarezt, Oscar De La Hoyát. Mióta 2017-ben visszavonult a profi ökölvívástól, a 46 éves bokszoló milliókat keresett azzal, hogy bemutató mérkőzéseken küzdött olyan kezdő ellenfelekkel, mint Logan Paul és Deji.

Miután 2021-ben nyolc menetet vívott a YouTuber Paul ellen, Mayweather a meccs utáni sajtótájékoztatón azzal dicsekedett, hogy "legalizált bankrablást" hajtott végre.

„Ki a legokosabb a bokszsportban? Ha nem akarjátok látni, hogy bemutatómérkőzéseken harcolok, akkor ne gyertek, ne nézzétek. Ha legális bankrablásról van szó, én vagyok a legjobb. Nem érdekel, ha jót vagy rosszat írnak rólam. A nap végén mindig én nevetek utoljára."

De annak ellenére, hogy ez az esemény volt az első mérkőzése az Egyesült Királyságban, Mayweather nem tudott érdeklődést kelteni a szurkolókban. A szervezők kétségbeesetten próbálták eladni a jegyeket, akár 5 fontért is, de még így is alig adtak el egyet is, mivel az O2 teljes felső szintjét lezárták. Mayweather azt állította, hogy a túl késői jegyértékesítés volt a hibás.

Borítókép: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images