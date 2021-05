A világjárvány kezdete előtt Floyd Mayweather kivetette a hálóját Conor McGregorra és Khabib Nurmagomedovra is egyaránt, hatalmas összegért cserébe kilépett volna a nyugdíjból, és bármelyikük ellen szívesen harcolt volna.

„Kevesebbet nem kockáztatok” – mondta a bokszoló.

Az orosz harcos erre úgy reagált, hogy meghatározta a feltételeit. „Legyen, de 11 menet boksz és a 12. menet MMA szabályokkal.” Nyilvánvaló, hogy Khabib lehetőséget akart adni magának a harc megnyerésére, mert egy bokszmeccsen, kétségtelen, hogy Folyd előnyben lett volna.

Édesapja és edzője, Abdulmanap Nurmagomedov halála után Khabib megígérte édesanyjának, hogy a Justin Gaethje elleni címvédés lesz az utolsó küzdelme. Természetesen a volt bajnok nem mutatott érdeklődést semmiféle visszatérés iránt. Menedzsere, Ali Abdelaziz Mike Tyson Hotboxin 'podcastjának adott interjújában zamatos ajánlatról beszélt.

„Khabibnak 100 millió dollárt ajánlottak fel, miután visszavonult, hogy harcoljon Floyd Mayweather ellen. Kérdezheted Floydot, megkérdezhetsz mindenkit, és elmondják neked, hogy Khabib azt mondta:" Nem, visszavonultam. Mondtam anyámnak, hogy visszavonultam, és meg fogom tartani az ígéretemet, ha anyám azt mondja, hogy újra harcoljak, talán visszatérek, de most azt mondta, hogy ne. Egy muzulmán kultúrából származom, ahol nagyon tiszteljük anyáinkat. Anyánk engedélye nélkül nem mehetünk a mennybe..”

Kenny Florian said that he heard from a well known coach that Georges St-Pierre is getting ready for a fight with Khabib. pic.twitter.com/ZJIz5qKt0U - Nicole Bosco (@NikBos) February 2, 2021 Florian néhány fontos információt megosztott a St-Pierre és Khabib Nurmagomedov közötti esetleges szuperharcról.