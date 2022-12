Manny Pacquiao kijelentette, hogy nyitott arra, hogy 2023-ban visszatérjen a visszavonulásból. A legendás bajnok a Yordenis Ugas elleni tavalyi vereségét követően hagyta abba az ökölvívást, és helyette a Fülöp-szigeteki politikai karrierjére koncentrált.

Pacquiao azonban sikertelenül pályázott hazája elnöki posztjára. Ennek következtében a december 17-én 44. életévét betöltő veterán egy bemutató mérkőzést tervezett. Pacquiao szombat este a koreai YouTuber és harcművész DK Yoo ellen lép szorítóba.

Úgy tűnik, hogy ezt ugródeszkaként használhatja a 2023-as visszatéréshez, és a fő célja továbbra is egy eléggé valószínűtlen visszavágó Floyd Mayweatherrel.

„Sokan még most is azt kérdezik, hogy mikor lesz a visszavágó Floyd Mayweatherrel. Nem hiszem, hogy újra bokszolni fog, halálra rémült a velem való visszavágótól. Ez csak egy bemutató mérkőzés, de ha egy igazi meccsről beszélünk Floyddal, akkor miért ne? A rajongók szeretnék ezt látni. Természetesen megküzdhetek Terence Crawforddal vagy Errol Spence-szel. Nagyon szívesen megküzdök velük, hogy teszteljem őket, ha tényleg bajnokok. A világ legnagyobb bokszolóival küzdöttem, ezért szeretném őket tesztelni... Még mindig itt vagyok. Annak ellenére, hogy már több mint egy éve visszavonultam, továbbra is dolgozom, szinte minden nap edzek” – mondta Pacquiao a FightHype-nak.

Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC