Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Borics Ádám ellenfele Mads Burnell volt a Bellator 276-on, március 11-én. Mindketten 3 meccses győzelmi sorozatban voltak. Ez egy nagy küzdelem volt, hatalmas téttel, hiszen a rangsorban egymás után következtek a pehelysúlyú ranglistán, így a győztes küzdhet meg biztosan az Aj McKee vs Patricio Pitbull csata visszavágója után a bajnokkal. És ez a név nem más, mint Borics Ádám.

A nyitókörben szoros küzdelem zajlott., Burnell nyomult előre, de Ádi állta a sarat. A gyors tempó megalapozta az izgalmat az egész mérkőzésre. A 2. menetben Borics kezdte határozottabban átvenni az irányítást. Elsütötte a híres repülőtérdesét, később pedig a földre is sikerült levinnie a magyar harcosnak Burnellt. Ádám az utolsó pár másodpercben megvillant és leütötte Burnellt!

A harmadik menetben érvényesült leginkább Mads akarata. Könyörtelen harc zajlott a ketrecben. A negyedik körben Borics feltüzelve robbant ki a sarokból. Burnell szeme csúnyán feldagadt, ment előre, de Ádám folyamatosan beviszi az ütéseit fejre. Burnell lassított, de felgyorsította a tempót, majd rögtönzött táncmozdulatot hajtott végre. Borics válaszolt – egy saját táncmozdulattal a kör vége előtt.

Az ötödik menetben mindkét harcoson látszódtak a fáradság jelei, de nem akarták levenni a lábukat a gázról. Ekkor úgy tűnt, Borics a jobb! Amikor megszólalt a gong, mindkét harcos felemelte a kezét, de Ádám lehet az egyetlen, aki győztesként mehet haza!

Magyar sporttörténelem! A győzelemmel Borics az áprilisi Bellator 277 -en a bajnok AJ McKee és Patricio Freire győztesének első számú kihívója lett. A győzelemmel négyre nőtt a győzelmi sorozata.

Forrás: mmajunkie.usatoday.com

Borítókép és képek: Twitter