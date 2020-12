Az olimpiai kvótás Muszukajev Iszmail ezüstérmet nyert a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában pénteken, a belgrádi birkózó világkupa-viadal zárónapján.

Az FTC világbajnoki bronzérmese csütörtökön nagyszerű birkózást bemutatva, három győzelemmel jutott fináléba, többek között a háromszoros vb-győztes azeri Haji Aliyevet és az Európa-bajnoki második fehérorosz Njurgun Skrijabint is felülmúlva.



A döntőben az U23-as Eb-győztes örmény Vazgen Tevanyannal találkozott, akivel nagy csatát vívott, és a hajráig 1-1-gyel, később szerzett ponttal vezetett. A végén azonban riválisa levitte és háromszor is pörgetni tudta, amivel 9-1-re megnyerte az aranycsatát, Muszukajevnek pedig be kellett érnie az ezüsttel.





A világkupán Muszukajev szerezte a szabadfogású magyar csapat egyetlen érmét, míg a 74 kilogrammban szereplő Kuramagomedov Murad ötödik lett.



Korábban a kötöttfogású csapat Korpási Bálint (72 kg) révén egy aranyérmet szerzett, Torba Erik (63 kg), Lévai Zoltán (77 kg) és Szőke Alex (97 kg) pedig második lett.



A pénteken zárult szerbiai verseny eredetileg világbajnokság lett volna, de mivel több ország, például az Egyesült Államok és Japán is lemondta a szereplését, így világkupává minősítették át.

Borítókép: Magyar Birkózó Szövetség