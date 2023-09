A 23 éves birkózó szerdán az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta, hogy próbálja a vasárnap véget ért belgrádi viadal jó oldalát nézni, és úgy gondolja, egy kis idő elteltével sokkal jobban fog örülni az ezüstéremnek. Losonczi vasárnap óriási csatában 8-7-re kikapott a török Ali Cengiztől, akit a többség szerint kétvállra fektetett, mégsem ütötték le a tust. Nenad Lalovic, az UWW elnöke közvetlenül a finálé után megkereste a magyar birkózót, aki ezen meglepődött.

"Azt mondta, elnézést kér, mindenki látta, ki nyerte ezt a meccset. Belőlem pedig pont abban a pillanatban szakadt ki ez az egész, majd összeestem és elsírtam magam. Akkor jött ki belőlem, hogy tényleg én nyertem és egy aranyat akasztottak ki a nyakamból" - mondta az ESMTK sportolója, aztán azt is elárulta, hogy Lalovic biztatta, ne veszítse el a hitét, mivel szerinte az élet vissza fogja adni neki ezt a veszteséget és véleménye szerint, jövőre akár az olimpiát is megnyerheti, ha így birkózik.

"A birkózásnak a lényege a tus, a két váll, és itt egyértelműen látszott, hogy mindkét váll leért. Ennél sokkal gyorsabban is adtak meg tust a világbajnokság során, illetve más világversenyeken is" - mondta Bácsi Péter, a magyar szövetség szakmai igazgatója, aki kiemelte, hogy a nézők drasztikusan két részre szakadtak: a törökökre és a többiekre, akik egyetértettek abban, hogy tus volt, és ezt több nemzet képviselője jelezte is a magyar csapatnak.

"Én is, mint mindenki más, feldúlt állapotban voltam, jött a kubai edző, a németek és mindenki más azt mondta, hogy hát ez katasztrófa, mivel ez tus volt és nem is értik a helyzetet" - tette hozzá a versenyzőként kétszeres világ- és Európa-bajnok szakember. - "Az ellen mindenképpen fel kell emelnünk a szavunkat, hogy legközelebb, akár az olimpián, ez ne történjen meg. Az egy dolog, hogy jelen pillanatban a magyar birkózást és elsősorban Dávidot megfosztották egy világbajnoki aranyéremtől, de ez a nemzetközi birkózásra sem vet jó fényt" - folytatta, majd emlékeztetett rá, hogy 2013 elején veszélybe került a sportág olimpiai programban maradása, "mert olyan dolgok folytak a háttérben, amelyek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemtetszését váltották ki".

"Nem gondolnám, hogy vissza kellene térnünk arra az útra" - jegyezte meg Bácsi Péter, aki a vb-t értékelve azt is elmondta, hogy maradt benne hiányérzet, mivel szerinte mindhárom döntőben születhetett volna akár magyar aranyérem is. Ennek ellenére a két kvótának, az egy arany- és két ezüstéremnek is örülni kell - tette hozzá -, mivel "öldöklő harcok folynak a kvótákért", és akadtak olimpiai-, világ- és Európa-bajnok birkózók, akiknek nem sikerült kivívni az indulási jogot.

"A szabadfogásból Ligeti Dánielnek van esélye arra, hogy olimpiai kvótát szerezzen, ugyanúgy mint a 97 kilós Bajcajev Vlagyiszlavnak" - hangsúlyozta a sportvezető, majd hozzátette, hogy a lányoknál Galambos Ramóna is biztató formát mutatott Belgrádban, mivel olimpiai bronzérmest is legyőzött, és csak egy karnyújtásnyira volt attól, hogy kvótáért birkózzon. Azonban a női 57 kilogrammos súlycsoportban még hatalmas rivalizálás folyik a címeres mezért. Bácsi elmondása szerint a korábban orosz színekben háromszoros Európa-bajnok, az idei kontinensbajnokságon már magyarként ezüstérmes Orsós Sztálvira (53 kg) sokkal többre képes mint, amit a vb-n mutatott, kötöttfogásban pedig Lévai Zoltán (77 kg) és Váncza István (67 kg), de akár többen is esélyesek lehetnek a csapatból a párizsi indulás kivívására.

A magyar válogatott három éremmel és két párizsi kvótával zárta a vb-t. A szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájában Muszukajev Iszmail aranyérmes lett, az olimpia műsorán nem szereplő kötöttfogású 72 kilóban Fritsch Róbert, majd pedig a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában Losonczi Dávid ezüstöt szerzett. Olimpiai indulási jogot Muszukajev és Losonczi harcolt ki Magyarországnak.

Az áprilisban Bakuban sorra kerülő európai kvótaszerző viadalon a legjobb kettő, míg a májusi, isztambuli világkvalifikáción három ötkarikás hely talál majd gazdára súlycsoportonként.

Fotó: MTI