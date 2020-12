Logan Paul amerikai youtuber egy instagram posztban trollkodott egyet jövőbeli ellenfelével Floyd Mayweatherrel.

A profi boksz világából veretlenül távozott amerikai Floyd Mayweather Jr. február 20-án ismét szorítóba lép, amikor is a YouTube videómegosztó portálon hatalmas nézettséget elért amerikai vloggerrel, Logan Paullal csap össze egy bemutató mérkőzésen.

Paul ennek kapcsán posztolt az oldalára egy képet, amiben a veretlen bajnok magasságát figurázza ki.

A fotó ötlete egy 1963-as bunyóhoz kapcsolódik. Akkor Muhammad Aliról készült hasonló felvétel, amikor Ali lenéz a hatéves Patrick Powerre a brit Sir Henry Cooper elleni címmérkőzése előtt.

Muhammad Ali with 6 years old Patrick Power in the ring. pic.twitter.com/AcnIlHRSQL