A UFC könnyűsúlyú bajnoka, Jon Jones-t csütörtök reggel korai órákban az Albuquerque-i rendőrség tartóztatta le súlyos DWI-vád miatt (vezetés közbeni alkholfogyasztás) és lőfegyver gondatlan használata miatt.

Jones nagyon gyakran kerül bajba. Volt már arra is példa, hogy pont ezért kellett megfosztani a félnehézsúlyú bajnoki övétől, és el is kellett tiltani a versenyzéstől. Ezek után sem bír magával úgy tűnik, viszont ez egyre lejjebb sodorja őt, és nem fogja megúszni mindig a börtönbüntetést.



Fotó: Christian Petersen/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images



Helyi idő szerint csütörtökön éjjel 1 óra körül letartóztatták ittas vezetésért, és ennek fejébe még egy lőfegyver használatával is meggyanúsították. Az albuquerque-i rendőrséget a hírek szerint azért riasztották mert lövéseket hallottak. Jones-ra az autójában bukkantak rá, aki nem hallott semmi féle lövöldözést, viszont beismerte, hogy nem tisztán vezetett.

A szondát kétszer is megfújta, ami mindkétszer jelzett is. Egy pisztolyt és egy kibontott, 750 milliliteres alkoholos italt is találtak nála. Továbbá nem volt nála igazolás az autója kötelező biztosításáról sem. Jones szabadon mászkálhat, azonban folynak a vizsgálatok, hogy elkövetett-e bűntényt a fegyverrel, vagy sem. Az is nagy kérdés, hogy ezt a sok balhét meddig tűri a UFC.

Forrás: talksport.com

Borítókép: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC