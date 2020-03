Keddtől leállítják a londoni európai olimpiai kvalifikációs ökölvívótornát az új koronavírus-járvány terjedése miatt.

Az esemény szervezői hétfőn azt közölték, hogy az esti programot még megrendezik, amelyben Szaka István (52 kg) és Gálos Roland (57 kg) egyaránt a nyolc közé jutásért és ezzel az olimpiai kvótáért csatázik, majd kedden már nem kerül sor mérkőzésekre.



A közleményben a sportolók és edzőik egészségével, illetve a jelenleg gyorsan változó helyzettel indokolták a döntést.



Utóbbival kapcsolatban konkrétumként az egyre több ország által bevezetett repülési korlátozásokat említették, ugyanis szeretnék biztosítani, hogy a több mint hatvan országból érkezett résztvevő haza tudjon jutni.



A viadal szombaton rajtolt és a tervek szerint jövő hét keddig tartott volna. Hétvégén még nézők is bemehettek az eseményre, majd a hétfői programot már zárt kapussá nyilvánították a szervezők.



A nemzetközi szövetség kizárása miatt minden nemzetközi boksztornát a NOB szervezi meg, ahogyan a kvalifikációs viadalokat is. A londoni az első kvótaszerző verseny az európai sportolók számára, összesen 77 ötkarikás indulási jog talált volna gazdára. A brit fővárosban hét férfi és öt női bokszolóval szerepelt a magyar csapat.



A közleményből az is kiderült, hogy minden más május előtti kvalifikációs viadalt is elhalasztottak a sportágban.



Borítókép: Facebook.com/ Magyar Ökölvívó Szövetség