A mexikói-amerikai bunyós, Andy Ruiz megmutatta, hogy készen áll visszatérni a nagyok közé. Szeretne újra nehézsúlyú világbajnoki címért küzdeni, és ehhez egy lépéssel közelebb került, miután egyhangú pontozásos győzelmet aratott Luis Ortiz ellen.

A bírók végül 113-112, 114-111 és 114-111-re Ruizt hozták ki győztesnek. Ortiz háromszor is padlózott, de mindig felállt belőlük, azonban megfordítani a meccset már nem tudta. A második menetben kétszer, majd a hetedik menetben is számolni kellett Ortizra. Ruiznak azonban óvatosnak kellett maradnia, mivel a kubai ökölvívó megmutatta erejét, és többször is megnehezítette Ruiz dolgát. Andy a maga részéről ismét megcsillogtatta nagyszerű ütősebességét és erejét.

A küzdelem végén a kubai bunyós ovációt kapott a közönségtől, és megismételte, hogy folytatni akarja a bunyót, mivel 43 éves kora ellenére még mindig nagyszerű formában érzi magát.

„Eddig azt mondták nekem, hogy ideje szögre akasztani a kesztyűt, de én még mindig tudok nagyszerű küzdelmeket vívni” – mondta Luis Ortiz.

Mi lesz Andy Ruiz következő lépése?

„Ahogy mindenkinek mondtam, sikerült győznöm. Mindent megtettem a sikerért, még ha néha nehéz is volt. Ha Isten is úgy akarja, és Wilder nyert, akkor készen állok, ha ő is úgy akarja. Készen állok, és újra világbajnok akarok lenni, vissza akarom az övet Mexikóba” – mondta Ruiz.

Borítókép és fotók: Harry How/Getty Images