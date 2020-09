Formabontó, nyilvános bemutatót tartott a TV2 idei sport reality-jét megnyerő dr. Busa Gabriella korábbi egyesülete, a szegedi Király Team Kick-box Akadémia a közelmúltban.



A csongrádi megyeszékhely belvárosában rendezett gálán a háromszoros világbajnok sportoló mellett részt vett az Exatlont szintén megjáró, a sportág legendájának számító Mórádi Zsolt is. A tévés közönség kedvencévé váló, a versenysporttól már visszavonult két bunyós mellett a kick-box ifjú helyi titánjai igyekeztek felhívni a figyelmet a küzdősport szépségeire – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

Bár korábban nem nagyon vett részt ilyesmiben, dr. Busa Gabriella most szívesen vállalta a főszerepet az általa nagy sikerrel képviselt sportegyesület népszerűsítésében.



A versenyszerű kick-boxtól a 2019-es év végén elköszönő hölgy 108 napnyi küzdelem után idén májusban elnyerte az ügyességi és akadálypályás versenyekből álló Exatlon legjobb női játékosa címet, ennek köszönhetően népes rajongótáborra tett szert. A rá irányuló figyelmet pedig azóta is igyekszik sportága szolgálatába állítani.

„Nagyon élvezem ezeket a kedvcsináló rendezvényeket. Sokan kíváncsiak rám és Zsoltira, de a sportágra is, szóval nem érdemes szétválasztani a kettőt. Egyrészt tartottunk egy élménybeszámolót és válaszolgattunk a közönség kérdéseire, emellett az egyesületünkbe járó gyerekek bemutató mérkőzéseket vívtak, és a helyi edzők meséltek a nálunk folyó munkáról. A végén pedig egy mini Exatlon-pályán is végig lehetett menni, amit szintén tetszett a gyerekeknek is” – osztotta meg élményeit dr. Busa Gabriella.

A jogi végzettségű, civilben nyomozóként dolgozó kick-boxos a tévéműsor óta visszatért hivatásos munkájához, hétköznapjainak mégis fontos eleme maradt a sport és a kick-boxos közösségi élet.

„Augusztusban többször is meglátogattam a Király Team-es csapatomat a háromhetes csongrádi edzőtáborban, ha pedig úgy alakul, edzésre is letévedek a terembe. Az exatlonos csapattársakkal is igyekszünk sokat találkozni, hiszen a műsor végeztével is baráti maradt a viszonyunk. Hiába vagyunk nagyon különbözőek, korban, nemben és abban, ahonnan jöttünk, mindannyian sportolók vagyunk, ami tényleges összekötő kapocs közöttünk. Ez nyilván egyértelművé teszi azt is, hogy a legtöbb programunknak köze van a sporthoz.”

Az, hogy a toborzónak köszönhetően hányan kaptak kedvet a kick-boxhoz, az ősz folyamán derül ki az edzéseken.

Borítókép:Kovács Tamás/MTI