Az orosz Umar Kremljovot választották elnöknek a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (AIBA) szombati virtuális kongresszusán.

A gyűlésen 155 nemzeti szövetség képviselője vett részt, az új vezető a szavazatok 57,3 százalékát gyűjtötte be a voksoláson. Az elnöki posztra heten pályáztak.



"A boksz a harcosok sportja, mi most a pénzhiánnyal, a hozzá nem értéssel, a korrupcióval és a doppinggal is küzdünk. Célunk, hogy megerősítsük az AIBA-t" - fogalmazott székfoglalójában Kremljov, aki 2017 óta az orosz szövetség elnöke.



Az évek óta nehéz anyagi helyzetben lévő és botrányoktól hangos AIBA-val a NOB 2018 novemberének végén befagyasztotta a kapcsolatot, majd tavaly júniusban megvonta tőle a jogot, hogy megszervezze a tokiói olimpia boksztornáját, kizárva ezzel az AIBA-t az ötkarikás játékokról.



A kongresszust eredetileg Budapesten tartották volna, de a világjárvány miatt virtuálisan rendezték meg.

