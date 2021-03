Pár nappal azután, hogy hivatalossá vált Khabib Nurmagomedov visszavonulása a UFC-ből, máris itt egy újabb hír a visszatéréséről, mint edző. Ezt megerősítette leendő lehetséges tanítványa, korábbi edzőpartnere, Luke Rockhold.

"Most edzői szerepet szeretne betölteni a stábomban. Fontos része akar lenni a visszatérésemnek" - mondta Luke.

Október 29-én Khabib Nurmagomedov győzött Justin Gaethje ellen, majd rögtön be is jelentette visszavonulását, amikor is a ketrec közepén letette a kesztyűjét. Az orosz harcos elvesztette édesapját és edzőjét a koronavírus járvány idején, és a nyolcszögben azt mondta: "Megígértem édesanyámnak, hogy ez lesz az utolsó harcom. Ha szavamat adom, akkor azt be is tartom.