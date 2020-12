Khabib Nurmagomedov nem kíván versenyezni az Ultimate Fighting Championship-szel (UFC), miután megszerezte saját MMA promócióját, inkább együtt szeretne működni Dana White-al.

Miután októberben visszavonult Khabib a UFC-ből, a figyelmét az MMA népszerűsítésére fordította, mivel nemrégiben megszerezte a Gorilla Fighting Championship bajnokságot és Eagle Fighting Championships (EFC) névre keresztelte át. Khabib minél hamarabb szeretett volna leülni tárgyalni a UFC elnökével, Dana White-al, hogy megvitassák a két promóció közötti partnerséget.



Bár minden új promóció célja, hogy a világ legnagyobb szervezetévé válljon, Khabib azonban egyáltalán nem szeretne versenyezni a UFC-vel. Ehelyett Nurmagomedov abban reménykedik, hogy az EFC egy új út lehet a sikeres harcosok számára a UFC-be.

"Meg akartam vitatni, hogy hány címvédésre legyen szükség egy EFC harcosnak, hogy bekerüljön a UFC-be. Mindenki a UFC-be szeretne egyszer kerülni. Ha néhányszor megnyeri és megvédi a címét, adunk neki egy UFC-szerződést, majd miután aláírja, intézzük az ügyeit."



"Nem titok tényleg, hogy mindenki vágya a UFC. Más promóciók azt akarják, hogy a harcosaik náluk maradjanak, én nem ezt akarom. A célom, hogy az EFC egy kiindulópont legyen a világ színpadára. Leaglább 10 évre van szükségünk ahhoz, hogy jobbak legyünk a UFC-nél, tehát nincsenek céljaink. Arra törekszünk, hogy a világ egyik legjobbjai legyünk"

