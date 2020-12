Khabib Nurmagomedov egy feltétellel térne csak vissza a kevert harcművészetek (MMA) legismertebb szervezetéhez, a UFC-be, ha anyja áldását adná rá.

A korábbi UFC könnyűsúlyú bajnok októberben tette le a kesztyűt, Nurmagomedov a második menetben földre vitte kihívóját, az amerikai Justin Gaethje-t, és kedvenc fojtásfogását alkalmazva nyert, 29. mérkőzésén a 29. győzelmét aratva a UFC 254-en.

Apja, Abdulmanap még júliusban hunyt el, és a „The Eagle” azt mondta, hogy nem szeretné folytatni a harcot, és megígérte édesanyjának, hogy a Gaethje-harc lesz az utolsó. De nemrégiben részt vett egy sajtótájékotatón, és kiderült, hogy a ő még igenis gondolkozik a visszatérésen, de csak akkor történhetne ez meg, ha anyja beleegyezne.

Khabib Nurmagomedov officially announced the formation of Eagle Fighting Championship today.



The promotion's shows will be aired on #UFC Fight Pass.



Additionally, Khabib said he'll only end his retirement from MMA if his mother gives him her blessing. pic.twitter.com/kIunrkVD1b