A könnyűsúlyú ütközetben Nurmagomedov a második menetben földre vitte kihívóját, az amerikai Justin Gaethje-t, és kedvenc fojtásfogását alkalmazva nyert, 29. mérkőzésén a 29. győzelmét aratva. Az Abu-Dzabiban, egy magánterületen - a "Harcosok szigetén" - rendezett csata után az orosz klasszis közölte, ez volt az utolsó mérkőzése. Döntése azzal összefüggésben született, hogy édesapja, aki az edzője is volt, júliusban meghalt. Amellett - mint azt utóbb elárulta - édesanyjának, aki sírva kérte, már a fellépése előtt megígérte: a mostani lesz a búcsúmeccse.

A veretlen bajnok így 29-0-s mérleggel hagyja ott a ketrecharc világát. Nurmagomedov utoljára 2019 szeptemberében állt az oktakonban. Akkor Dustin Poiriert verte három menetben. Az orosz harcos karrierje során legyőzte az ír szupersztárt Conor McGregort is. "Today is my last fight here in UFC." #UFC254 pic.twitter.com/sq6R9LxN1i - UFC (@ufc) October 24, 2020 Legendary.