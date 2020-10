Khabib Nurmagomedov azt tervezi, hogy az edzői pályára lép.



Az orosz harcos bejelentette visszavonulását, miután Justin Gaethje ellen megnyerte a főmérkőzést a UFC254 elnevezésű gálán.

29-0-s rekordot hagyott maga mögött az Oktagonban, de közvetlenül az összecsapás után úgy nyilatkozott, hogy apja és edzője elvesztése után nem fog többé versenyezni.

"Be close with your parents... because you never know what's going to happen tomorrow." @TeamKhabib shared a heartfelt message with @Justin_Gaethje after their fight at #UFC254 pic.twitter.com/aFEXIepbIR