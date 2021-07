Khabib Nurmagomedov úgy gondolja, hogy Conor McGregor már sosem lesz a régi, és a súlyos sérülését követően már soha nem tér vissza a csúcsra.

A UFC elnöke, Dana White elmondta, hogy McGregort már vasárnap megműtötték egy Las Vegas-i kórházban, miután az ír harcos bokatörést szenvedett a Dustin Poirier elleni mérkőzésen.

„A pénz és a hírnév megmutatja, ki vagy. Mindig azt halljuk, hogy a pénz és a hírnév megváltoztatja az embereket. Ez nem igaz. Amikor jön a pénz és a hírnév, akkor mutatja meg ez a két dolog csak igazán, hogy ki vagy. És mit tett McGregor? Megütött egy idősebb ember egy bárban. Meg lehet nézni, hogy mit tett eddig" - mondta Khabib.

