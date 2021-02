Khabib Nurmagomedov továbbra is tartja ahhoz magát, hogy nem tér vissza a UFC-be. 2020. októberében jelentette be a visszavonulását, miután győzelmet aratott Justin Gaethje ellen. Most Conor McGregorról ejtett pár szót, aki szerinte már nem lesz újra a csúcson.

„Nincs olyan, hogy egy ember kétszer is a csúcsra érjen. Nem csak McGregorról beszélek. Arra gondolok, hogy egy embernek nem lehet kétszer olyan nagy meccse. Egy csapat megteheti, például a Real Madrid már volt erre képes többször is egymás után. A csapatok képesek erre, de mi emberek nem.”

Sport365.hu - Khabib: Azt hiszem, Dana továbbítja a médiának azt az üzenetet, amelyet egy hete küldtem neki Annak ellenére, hogy jelenleg az UFC könnyűsúlyú bajnoka, Khabib Nurmagomedov jövője nem világos a sportágban, és némileg megnyitotta az ajtót Dustin Poirier előtt a világbajnoki címhez, miután úgy tűnik, végleg lemond a bajnoki címről. A UFC 257 érkezett, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán.

Khabib utalt álmai harcára Georges St-Pierre ellen. A cím elnyerése óta Khabib mindig is akarta ezt a küzdelmet, de a UFC soha nem hozta számára össze.

„Amikor azt mondod, Georges St-Pierre, akkor ez a név engem tényleg motivál. Ő a legenda.”

Sport365.hu - Ifj. Növényi: Még egy meccset talán látok Khabibban, de többet nem Igen jól sikerült a UFC 257 gálája, ahol rendkívül izgalmas párosítások mellett, nagyon jó mérkőzéseket is láthattunk. Conor McGregor 12 hónap után tért vissza a ketrecbe régi riválisa, Dustin Poirier ellen, de az előtte lévő mérkőzések is tartogattak magukban izgalmakat. Kezdetét vette a UFC 257 gála, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán.

Forrás: marca.com

Borítókép: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images