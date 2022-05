A korábbi UFC könnyűsúlyú bajnok, Khabib Nurmagomedov kijelentette, hogy Islam Makhachev kiérdemelte a címmérkőzés lehetőségét, így neki kell lennie a korábbi bajnok, Charles Oliveira ellenfelének.

Egészen a mérlegelésig Oliveira volt a bajnok, azonban a UFC 274 mérkőzése előtt nem hozta 0,5 fonttal a súlyt, aminek következtében megfosztották a bajnoki címtől. Oliveira ennek ellenére legyőzte Justin Gaethjét, így legközelebb meg kell küzdenie a megüresedett címért, ha ismét bajnoknak akarja nevezni magát.

Makachev a pletykák szerint Beneil Dariush ellen készül, hogy eldöntsék, ki lesz Charles Oliveira kihívója a megüresedett címért. Nurmagomedov azonban úgy véli, hogy Makhachevnek azonnal címmérkőzést kell adni Oliveira ellen.

„Dana White nincs más választásod, mint hogy október 22-én összehozd az Oliveira-Islam meccset Abu Dhabiban. Tökéletes párharc, tökéletes helyszín, tökéletes ellenfelek tökéletes győzelmi sorozatokkal 10 vs 11.” – írta Khabib Twitteren, majd hozzátette, hogy miért is kellene Makhachevnek megküzdeni a kihívói státuszért, ha nincs jelenleg bajnok.

@danawhite you have no other choice but make Oliveira vs Islam fight in AbuDhabi 22 October.

Perfect date, Perfect location,Perfect opponents with perfect winning streaks 10 vs 11.@MAKHACHEVMMA @ufc