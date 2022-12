Kevin Hollandnak még mindig savanyú érzései vannak azzal kapcsolatban, ahogyan alakult karrierjének legutóbbi fejezete, és bizonytalanul tekint a jövőbe a UFC on ESPN 42. mérkőzés előtt.

Holland Stephen Thompsonnal csap össze a szombati váltósúlyú főmérkőzésen a floridai Amway Centerben, Orlandóban. Fontos mérkőzés ez Holland számára, aki az előző két főmérkőzésén nyeretlen maradt az oktagonban.

Ennél talán még fontosabb, hogy Hollandnak vissza kell térnie a szeptemberi, Khamzat Chimaev elleni UFC 279-es vereségéből. A kaotikus harci hét nem fog egyhamar feledésbe merülni, miután a mérlegelés napján a kártya teljes élmezőnye átrendeződött, Holland Daniel Rodriguezzel harcolt volna, ám végül Chimaev lett az ellenfele, aminek gyors vége lett.

Holland rövid ideig vissza is vonult a vereség után, és elmondása szerint ez idő alatt komolyan átgondolta a sportág üzleti oldalát, és azt, hogy hogyan került abba a helyzetbe, hogy Chimaev ellen harcolt és kikapott.

„A visszavonulásom teljesen komoly volt. Még mindig az asztalon van ennek a lehetősége. Ha vasárnap reggel felébredek a 'Wonderboy' legyőzése után, és ti Chimaevet a középsúlyú címért harcoltatjátok, aki még soha nem nyert meccset top 15-ös ellen, akkor visszavonultam. Megértem, hogy az üzlet az üzlet, de a kivételezés az kivételezés. A srác nem hozta a súlyt. Nekem kellett kiállnom és megküzdenem vele, miután ő hibázott. Nem kellett volna vállalnom. Azt tettem, amit tennem kellett. Azt tettem, amit a cég embereként kellett tennem, ezért ülök itt, és mondom el nektek, srácok. Ha nem kapjuk meg, amit ígértek nekünk, ha nem tartják be azokat a dolgokat, amikről beszéltünk, akkor akár oda is adhatom a felmondási papírom és hazamehetek füvezni és videojátékokat játszani életem hátralévő részében” - mondta Holland a riportereknek a szerdai UFC on ESPN 42 médianapon.

Borítókép: Jeff Bottari/Zuffa LLC