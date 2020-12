December 11-én Bacskai Balázs a német Nick Klappert ellen szerezheti a betöltetlen WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét, a Vasas sportcsarnokában.

Fotó: New School Promotion/Facebook

A gála előtt a Sport365 stábja Demeter László szervezőt kérdezte a rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatairól.

- Milyen tanulásgokat szűrtetek le az első gála kapcsán?

- Olyan helyzetben vagyunk, amilyenben nálunk sokkal tapasztaltabb mérkőzésszervezők sem nagyon voltak. Itt a koronavírus-járványra gondolok. A legnagyobb különbség a szeptemberi és a mostani gála között, hogy azon kevesek közé tartozunk már, akiknek van covid rendezési tapasztalata. Úgy álltunk neki ennek a decemberi rendezvénynek, hogy tudtuk akár óránként változhat a helyzet és újra kell tervezni a gálát. Egy picit nyugodtabban ezzel a minimális rutinnal álltunk bele a decemberi gála szervezésébe. Amikor október elején elkezdtük tervezni, már majdnem biztos volt, hogy előbb utóbb hivatalosan is nézők nélküli mérkőzések lesznek.

- Bacskai Balázs ellenfele, Nick Klappert külföldről fog érkezni. Mennyire volt nehéz őt ide szervezni a jelenlegi körülmények között?

- Szerencsére azt mondom, hogy amire számítottunk ahhoz képest viszonylag egyszerű dolgunk volt. Magáról a mérkőzés részleteiről két nap alatt megegyeztünk mindenben. Ismerjük már őket, nagyjából tudtuk, hogy milyen ajánlattal kell megkeresni őket, hogy előre haladás legyen. Napi szinten tartjuk a kapcsolatot, nagyon segítőkészek. A bejutáshoz szükséges dolgokat ők már régen elintézték. Ebből a szempontból zökkenőmentesebb volt, mint amire számítottunk.

- Rácz Félix is szerepet kap majd supervisorként. Hogy jött az a lehetőség, hogy ő is részt vesz ezen a gálán?

- Rácz Félix amikor 2019 decemberében úgy döntött, hogy szünetelteti a profi ökölvívók versenyeztetését illetve a profi gálák szervezését, akkor viszonylag gyorsan eldőlt az is, hogy marad a bunyó közelében és egy jelentős szervezet főellenőreként, supervisorként dologozik majd. Kokó mellett Rácz Félix az, akivel olyan napi kapcsolatban vagyunk, hogy fel mertük hívni, illetve segítséget kértünk tőle. Ezután elindult a közös munka rajta keresztül. Itt hivatalos pozicíóban lesz majd, mint főellenőr a mérkőzésen.

- Először három összecsapást terveztetek, amiből egy meghiúsult. Felmerült az a lehetőség, hogy ilyen rövid idő alatt megpróbáltok ellenfelet találni Kispál Zoltánnak?

- Nagyjából ez egy két hetes történet, azóta meg nagyon sok minden történt. 8-10 napig próbálkoztunk. Magyar bajnoki címmérkőzést szeretett volna Kispál Zoltán bokszolni. Ő a Global Sport Event versenyzője. Ezzel a csapattal nagyon szoros szakmai és baráti kapcsolatban vagyunk és együtt próbáltunk magyar ellenfelet találni. Sajnos az akadály a koronavírus miatti terem zárások voltak. Azok az ellenfelek, akik szóba jöhettek volna a mérlegük, a ranglistás pozíciójuk szerint, akik alkalmas lettek volna arra, hogy magyar bajnoki címmérkőzést bokszoljanak, ők konkrétan nincsenek edzésben. Nem tudnak kesztyűpartnerekkel dolgozni, nem tudnak erőnléti munkát végezni. Ez egy nagyon nehéz időszak. Gyakorlatilag a három szóba jöhető ellenfélből, akit Simon Zsolttal megkerestünk, az első körben utasították vissza a lehetőséget, hiszen nem tudnak most készülni mérkőzésre.

- Mire számítasz a gálával kapcsolatban? Nem lesznek nézők, mégis meg kell ragadni őket a tévén keresztül. Ez hogyan lehetséges?

- Azt gondolom erre a párosítás és a két címmérkőzés a kulcs. Mi nem is tagadtuk, hogy szeretnénk olyan mérkőzéseket a szeptemberi gála után, amik szakmailag is abszolút megállják a helyüket, és szerencsére ez össze is jött. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a párosítások kapcsán, hogy jó döntés volt őket összehozni egymás ellen. Azt gondolom, hogy mindkét párharcnál olyan színvonalú mérkőzést láthatnak majd a nézők, hogy ugyan csend lesz, de az a teljesítmény, a munka, az a harciasság, amit ez a négy ökölvívó a szorítóban fog mutatni, az úgy gondolom, hogy önmagában elég kell, hogy legyen.

- Mik a jelenlegi, illetve a jövőbeli célok a New School Promotionnek?

- A jelenlegi cél, hogy legyünk túl a pénteki rendezvényen és legyen mindenki egészséges és persze legyenek jó mérkőzések. Természetesen örülnénk, ha a mi versenyzőink nyernének és Bacskai Balázs és Kis Máté is egy címmel gazdagodna. Utána elmegyünk egy kis pihenőre, és nagyon meg kell gondolni, hogy mikor rendezzük meg a következő gálát, gondolok itt ismét a koronavírusra. Őszinte leszek, a pénteki rendezvény után elmondhatjuk majd remélem, hogy két sikeres gálát rendeztünk ebben a nehéz időszakban, de a harmadikat már nem így akarjuk. Nagyon nehéz minden szempontból. Nagyon bízom abban, hogy csak tavaszig kell várnunk arra, hogy elkezdhessünk a következő eseményen gondolkozni.

A Sport 365 stábja élőben jelentkezik a gáláról!

Borítókép: SziliIstvánFacebook/BacskaiBalázsFacebook/KisMátéFacebook-Attila Vér Photography