Kertész Máté (10-3) jelenleg az Oktagon MMA szervezetben harcol, de korábban megfordult már a Bellator Budapesti gáláján is. Legutóbbi mérkőzésén, május 1-jén magabiztos győzelmet aratott Bruno Carvalho ellen. A magyar harcos most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

Legközelebb szeptember 11-én lép ketrecbe, ahol Robert Pukac (15-7-1) lesz az ellenfele. Az Oktagon 27 gálán még harcolni fog Boráros Gábor és Buchinger Iván is. A pozsonyi gála egyik fénypontja tehát Robert Pukac és Kertész Máté közötti szlovák-magyar kisváltósúlyú párharc lesz. A cseh-szlovák MMA szervezet hosszú idő után, 2021. szeptember 11-én visszatér Szlovákiába.

A karizmatikus szlovák harcos, Robert Pukac maximálisan motivált lesz hazai közönség előtt. Az Octagon Fighting Academy harcosának pályafutása során több mint húsz mérkőzése van 15 győzelem - 7 vereség - 1 döntetlen mérleggel. Az Oktagon magyar kiválósága, Kertész Máté, aki az MMA szervezet egyik stabil alakja, határozottan a bajnoki címre szeretne törni. David Kozma elleni veresége óta, rendületlenül tör előre, zsinórban kétszer nyert, jelenlegi profi mérlege 10 győzelem - 3 vereség.

Annak ellenére, hogy Pukac nem favorit a mérkőzésen, hiszen Máté le tudott győzni néhány olyan ellenfelet, akikkel a szlovák harcos nem tudott megbirkózni, nem szabad félvállról vennie Máténak a mérkőzést. Pukac hazai közönség előtt extra motivációt kap majd, amit élete egyik legjobb teljesítményével szeretne megpecsételni. Hosszú mérkőzésre számíthatunk, ami sokak szerint pontozásban fog eldőlni.

- Újra mérkőzés. Hogy érzed magad?

- Nagyon jól vagyok. Azt érzem, hogy egyre rutinosabban tudom kezelni az edzéseimet, felkészüléseimet. Ez fejben és fizikálisan is érződik.

- Hogy telt a holtszezon, mit csináltál a szünet alatt?

- Ilyenkor is rengeteget szoktam edzeni, de ekkor főleg a technikai felkészülésen van a hangsúly. Sok videóelemzés, próbálom bővíteni folyamatosan a játékomat. Minden harcmódból igyekszem fejlődni, grepling (földharc), birkózás, állóbunyó, és ezeket igyekszem minél többet gyakorolni. Ezek ilyenkor nem is fizikálisan, hanem mentálisan szoktak megterhelőek lenni, mivel inkább lassú mozgásos edzések, amik általánosan öt órás tréningek is lehetnek.

- Szlovákiában egy szlovák ellenfél, Robert Pukac ellen fogsz harcolni. Mit vársz a találkozótól?

- Magyar sikert! Ezt a rengeteg új dolgot amiket tanultam, szeretném majd élesíteni a ketrecben. Nyerni akarok, ezért megyek! Már régebben is láttam harcolni az ellenfelemet, és nyilván a mostani mérkőzéseit is megnéztem. Összességében ilyen közepes harcosnak állapítanám meg minden szempontból, ezt úgy értem, hogy ügyesen bokszol, birkózik, de úgy látom, hogy nincs olyan kiemelkedően jó egyik stílusban sem. Magamon pedig azt érzem, hogy greplingben és állóbunyóban is fölé tudok majd kerekedni.

- Ha lehet ilyet mondani te vagy a mértékadó oldalakon az esélyesebbnek kikiáltva, de a hazai pálya előnye az ellenfélnél. Milyen hangulatot vársz a gálán?

- Pont ezt néztem egy edzés videójában, hogy ő ott is készül. Szóval, ez kicsit olyan lesz, mintha ő jönne ide Budapestre, miközben én itt edzek minden nap. A saját otthonában fog harcolni, úgy is készülök, hogy a nagyobb szurkolótábora most neki lesz, de ez engem motivál. Már nagyon várom, mert általában amikor így van, akkor még jobb teljesítményre ösztönöz engem ez az egész.

- Mi a program az elkövetkezendő napokban, hetekben?

- Nagyon pörgős lesz ez a pár hét a mérkőzésig. A héten még sparringolok, talán még a jövőhéten is, de ez nem biztos, mert a partnereim is hamarosan küzdeni fognak. A héten még biztosan bunyózni fogok tehát, jövőhét pénteken lesz az esküvőm, tehát mentálisan arra is készen kell lenni. A pénteki nap után, tehát már úgy mehetek majd be a ketrecbe, hogy felnőtt férfi vagyok.

Kertész Máté tehát nem csak a szeretett sportágában sikeres, hanem a magánéletben is! Sok sikert és sok boldogságot kívánunk nekik!

Forrás: fightlive.sk

Borítókép/Fotók: KertészMáté/Instagram