Ahogy arról a BoxingScene.com korábban beszámolt, az ausztrál „Ferocious” George Kambosos Jr., a WBO/WBA/IBF/WBC könnyűsúlyú világbajnoka június 4-én, szombaton a melbourne-i Marvel Stadionban a WBC világbajnoka, Devin Haney-vel küzd meg a vitathatatlan bajnoki címért.

Kambosos, aki Sydney-ben született és nőtt fel, végre hazatér és úgy gondolja, ez lesz Ausztrália történetének legjelentősebb bokszmérkőzése. A rendezvényszervezők abban reménykednek, hogy megdöntik az ausztrál látogatottsági rekordot (51 026), amelyet a 2017-es Manny Pacquiao vs. Jeff Horn szuperküzdelem állított fel Brisbane-ben.

„Öt év külföldi bajnoki dicsőség hajszolása és ellenséges területen való harc után hazatérek, hogy megvédjem azt, amit a bokszvilágban meghódítottam, a könnyűsúlyú világbajnoki címeimet. Minden, amit a fejembe vettem, valóra vált. Mindig is azt mondtam, hogy a legnehezebb úton leszek világbajnok, és a sok külföldi harc után egyszer hazatérek, hogy megvédhessem a címimet. Nagyon izgatott vagyok és éhes a sikerre, folytatni akarom az örökségem építését” – mondta Kambosos.

Conquer & Defend

It’s On! June 5th At @marvelstadiumau In Melbourne, I Defend All My Belts And Add Another One To My Collection When I Take Out Devin Haney In Australia’s Biggest Boxing Fight Ever. These Belts Are Ours As A Nation And They Aren’t Going Anywhere! pic.twitter.com/K4K91wXrO9