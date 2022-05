Anthony Joshua úgy gondolja, ki tudná csábítani Tyson Furyt a nyugdíjból egy brit megaharcra.

Joshua, a kétszeres korábbi nehézsúlyú bajnok a tervek szerint júliusban találkozik az IBF, IBO, WBA, WBO bajnok Oleksandr Usykkal. Fury a múlt hónapban hat menet alatt kiütötte a kötelező kihívót, Dillian Whyte-ot, és megőrizte a WBC világbajnoki címét. A mérkőzés után azonban a visszavonulásáról beszélt.

A Usyk vs. Joshua győztese elleni küzdelem azonban óriási pénzügyi lehetőség lenne. Nem mellesleg a vitathatatlan státusz is jól hangzik. Joshua jelenleg csak Usykra koncentrál. Ha nyer, nyomást akar gyakorolni Furyra, hogy tartsa be a szóbeli megállapodásukat, és mérkőzzenek meg.

„Bízom benne, hogy Fury tiszteletben tartja az úriemberi megállapodást, és sok pénzt akar keresni. De most az első és legfontosabb számomra, a Usyk elleni harc, aki kétségtelenül egy kemény ellenfél. Az emberek azt tanácsolják, hogy mindig csak arra koncentráljak, ami előttem van, ez egy jó módszer, de látni akarom a nagyobb képet, hogy fel tudjam mérni a céljaim hosszabb távon. Úgy érzem, Fury nyugdíjba vonulása nem azt jelenti, hogy teljesen elengedte, és a tengerparton nyomkodja a telefonját miközben iszik egy üveg Coronát. Érzem, hogy még mindig itt van, és vissza fog térni, ha megadják neki a megfelelő küzdelmet” – mondta a boxingscene.com-nak Joshua.

Borítókép és képek: Anthony Joshua / Twitter