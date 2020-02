Anthony Joshua már a címmegyesítő mérkőzését szervezi Tyson Fury ellen, amit az Egyesült Királyságban szeretné ha lenne, annak ellenére, hogy a Szaúd-Arábia 150 millió fontot kínál.

Joshua kicsit előreszaladt, hiszen ehhez az kellene, hogy a február 22-én megrendezésre kerülő Deontay Wilder - Tyson Fury mérkőzésen a Gipsy King győzedelmeskedjen. Ennek ellenére már nagyban megy a matek.

AJ promótere, Eddie Hearn kiderítette, hogy Szaúd-Arábia 150 millió fontot fizetne azért, ha náluk csapnának össze. Ehhez persze Wildernek is lesz még egy-két szava (pofonja).

Joshua, a régi amatőr klubjában, a Finchley ABC-nél tartott egy edzés után beszédet.

"Azt szeretném ha az Egyesült Királyságban lenne a mérkőzés. De, azt sosem fogom hagyni, hogy a helyszínkérdés megakadályozzon egy összecsapást. Többször is mondtam már, hogy azt szeretném, ha Fury nyerne Wilder ellen."

"Ha Fury harcol velem Vegasban, akkor erről beszélnünk kell majd. Személy szerint nekem ésszerűbb lenne Londonban, vagy Manchesterben."



Ezt követően belement az esélylatolgatásba is.

"Úgy gondolom Fury fog nyerni. Legutóbb is nagyon közel volt hozzá, és másodszorra már nem fog hibázni. Az első mérkőzésük döntetlen volt, Fury most kijavítja a hibáit és nyerni fog."

Joshua ismét magabiztosan készül a következő mérkőzésére tehát, miután decemberben a visszavágón legyőzte Andy Ruizt. A WBC az egyetlen öv ami hiányzik a készletéből, és minél hamarabb magénak szeretné azt is tudni.

"Vitathatatlan bajnok szeretnék lenni, de ez egy hosszú folyamat, sok ember csak húzza az időt. A boksz az életem, és a célom, hogy minden öv nálam legyen. Ha nem sikerülne is tudom, hogy mindent megtettem ennek érdekében. Szükségem van természetesen pénzre is, hiszen gondolni akarok a jövőmre és szeretnék létrehozni egy jótékonysági alapítványt is, amely önfinanszírozó."

