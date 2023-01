Jon Jones valószínűleg a UFC történetének második legjobban fizetett harcosa, a képviselője, a korábbi boksz promóter, Richard Schaefer szerint.

„Amikor nagy meccseket próbálsz összehozni, mindig rengeteg csavar és fordulat van. Az elmúlt 24 hónap alatt, amíg Jonnal dolgoztam, biztosan sok fordulat volt. Nagyon örülök Jonnak. Nagyon örülök az MMA rajongóknak, hogy Jon végre harcolni fog a UFC nehézsúlyú bajnoki címéért. Már régóta váratott magára. Soha nem lehetett tudni, hogy ki ellen fog végül, de azt tudtuk, hogy a címért fog menni. Jon is ezt akarta” - mondta Schaefer hétfőn a "The MMA Hour" című műsorban.

Jones 35 éves, 2020 februárja óta nem harcolt. Sokan, köztük White is, a sportág történetének legjobb bunyósának tartják, de Jonesnak sztárrá válása óta hullámzó kapcsolata volt a UFC-vel. Jones 2020 augusztusában leadta a címét. 2021 márciusában Jones nyilvánosan kérte, hogy engedjék el a promóciótól. Majd újrakezdték a tárgyalásokat, elváltak útjai a régi menedzserekkel, Malki és Abraham Kawa-val, és igénybe vette Schaefer, a Golden Boy Promotions korábbi vezérigazgatójának szolgálatait.

Az ügyfele és a UFC közötti múltbeli összeütközések ellenére Schaefer jelezte, hogy a tárgyalások profi módon zajlottak, és végül sikerült megállapodni a feltételekről. Schaefer szerint a megállapodással Jones valószínűleg a UFC történetének második legjobban fizetett harcosa lesz Conor McGregor után.

„Azt hiszem, a UFC felismerte, hogy Jon Jones a GOAT. Ő egy generációs tehetség, így nagyon érdekeltek voltak és nagyon nyitottak voltak arra, hogy velünk dolgozzanak és egy tisztességes megállapodást ajánljanak. Az az alku, amit Jon számára kötöttünk, Jon-t (a) UFC történetében a legjobban fizetett nehézsúlyú sportolóvá teszi. Összességében, ahogy Hunter is említette, valószínűleg a második legmagasabb fizetést kapta Conor McGregor után. Tehát hosszú tárgyalás volt, de nem volt probléma. Szerintem mindkét fél meg akarta találni a módját, hogy siekres legyen a tárgyalás. Ez egy olyan szerződés volt, amely mindkét felet boldoggá tette. Talán egy kicsit mindkét fél boldogtalanná is tette. Azt hiszem, ahhoz, hogy ez létrejöjjön, minden félnek engednie kellett egy kicsit. Nagyon elégedettek vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy a UFC is elégedett. Tudom, hogy Jon nagyon boldog, hogy visszatér és megkapja a lehetőséget, hogy megszerezze a nehézsúlyú bajnoki címet.”

Borítókép: Getty Images