Jon Jones hónapok óta edzi magát a nehézsúlyú debütálására, és a fejlődés valóban megmutatkozik. A most 33 éves Bones 2008 óta uralja az UFC félnehézsúlyú osztályát, most viszont fellépett nehézsúlyba, hogy ott is bizonyítson.

Jones bajnok akar lenni két súlycsoportban is. Cormier szerint azonban, Jones-nak nincs meg az ütőereje ahhoz, hogy a nehézsúlyban is KO-val nyerjen.

„Jon Jones nem fog kiütni senkit nehézsúlyban. Nem számít, hogy mennyit szedsz fel, ha nincs meg a kellő erő benned. Mit gondolsz, Derrick Lewis 30 kilót fogyott és sokkal karcsúbb lett, mégis kiüti az embereket. Erő kell hozzá, nemcsak súly. Vannak olyan harcosok is a nehézsúlyban, akik nem képesek kiütni az ellenfeleket. Tapasztalatból mondom, hogy Jones nem üt nagyot. Viszont keményen rúg. Erőseket térdek, de az ütései… ez problémát fog jelenteni számára a későbbiekben.”

Jones 26 győzelméből 10 KO volt, de valójában soha nem egy ütéssel végezte ki az ellenfeleit. Meglátjuk mi lesz vele a nehézsúlyban, valószínűleg Stipe Miocic és Francis Ngannou győztesével találkozik majd az UFC 260-on.

Working them baby making muscles pic.twitter.com/sagIKCJYsm — BONY (@JonnyBones) February 17, 2021

Forrás: talksport.com

Borítókép: BONY/Twitter