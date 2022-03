A UFC kommentátora, Joe Rogan figyelmezteti Conor McGregort, miután a korábbi UFC-bajnok kihívta Kamaru Usmant.

A 33 éves 'Notorious' azóta nem lépett ketrecbe, hogy 2021 júliusában eltört a lába a Dustin Poirier elleni vereségre végződő mérkőzésen. A felépülése jól halad, és McGregor már a visszatérését tervezi a nyáron, bár a UFC elnöke azt tanácsolja neki, hogy ne siesse el a visszatérést, és halassza őszre azt.

Az ír két jelenlegi bajnokot is kihívott, Charles Oliveira és Kamaru Usman személyében. Usman válaszolt is McGregornak, hogy ebből nagy baja is lehet és pontosan erre világított rá Rogan is.

„Jelenleg a Kamaru Usman elleni harcot akarja, de nagyon vigyázzon mit kér. Usman egy nagyszerű harcos, és jelenleg a tápláléklánc csúcsán van.”

Természetesen rengeteg kérdés merül fel McGregor helyével kapcsolatban az MMA jelenlegi elitjében, miután a legutóbbi négy meccséből háromszor kikapott.

Forrás: talksport.com

Borítókép: Instagram/thenotoriousma