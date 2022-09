Tízszeres magyar bajnok. Egyszeres világbajnoki és négyszeres Európa-bajnoki bronzérmes. Emellett 2008-ban és 2016-ban is képviselte Magyarországot az Olimpián szabadfogású birkózóként. Ő Veréb István, aki most új kihívás elé néz, és kipróbálja magát az MMA világában.



A kezdetek

„Mondhatni nagyon korán, 4-5 évesen már a birkózó szőnyegen voltam. Apukám vitt először le a Haladás VSE birkózó termébe, és fiatal koromban ő is koordinálta az edzéseimet. A gyerek versenyeken már sikeres voltam, ami önbizalmat és eltökéltséget adott a jövőre. Viszonylag hamar, 17 évesen már a felnőtt válogatottal edzhettem, ami számomra nagyon ösztönző volt. Próbáltam minél előbb kitűnni a teljesítményemmel és figyelni az akkori “sztárokat”. Leginkább Ritter Árpádre néztem fel, aki a későbbiekben edzőm is volt. Nagyon szerettem ezt az időszakot. A legjobb csapat volt a pályafutásom során.”

Pályafutása büszke pillanatai

„Sok eredményemre vagyok büszke, mert mindegyik mögött van egy történet. Az első érmem világversenyről a budapesti vb bronz, átszakította azt a gátat, amit már előtte nagyon vártam. Van Eb-érmem, amit lehetetlen helyzetből nyertem meg, egy olimpiai érmes ellen, de volt, hogy sérülten szereztem Eb-bronzot.”

A kevésbé szép emlékek



„Két fekete foltja van a pályafutásomnak, amit sajnálok. Az egyik a Riói olimpia, amin egy sokkal jobb eredménytől fosztott meg a bírói stáb, a másik pedig a 2018-as hazai vb, aminek sikertelenségét csakis magamnak “köszönhetem”.

Visszatérés



„Nagyon motivált a tokiói olimpia. Szerettem volna kijutni, mint mindenki. Azt gondolom mindent megtettem, több jó versenyzőt is sikerült legyőznöm, de aznap két jó meccs volt bennem, a harmadikra elfogytam. Ha őszinte vagyok magammal, az utolsó időszakot már nem igazán szerettem. Rengeteg tényező megváltozott. Sok mindent akart a lelkem, amit a testem viszont a legkevésbé sem."

Siker az Európa-bajnoki válogatón, majd…



„Igen a válogatót megnyertem, nagyjából felkészülés nélkül, de nem akartam úgy indulni az Eb-n, hogy nem vagyok 100%-os. És be kell vallanom, abba a nemzetközi mezőnybe, ahova tartoztam évekkel ezelőtt , már nem tudtam visszakerülni. Az meg nem motivált, hogy körülbelül ötödik helyen végezzek. A birkózó karrieremet nemzetközileg biztosan lezártam.”

Az Oktagon magyar MMA-harcosa, Kertész Máté ezt mondta róla: „Olimpikon birkózó, egy igazi sportember, aki erre tette fel az életét. Amúgy meg személyesen egy laza, jófej családapa. Birkózó, szóval a legerősebb alappal rendelkezik a sportágban, de a kardio ugyan ilyen fontos ebben a sportban, szóval ezt tudnám ajánlani neki, hogy erre menjen rá.”





A nagy bejelentés: irány az MMA

A Real Fight Arena az MMA egyik színtere, ahol azt tervezik, hogy minőségi harcokkal kényeztetik a nézőket. Azt, hogy a helyi bunyósok még a világhírű ellenfelekkel szemben is sokat tudnak nyújtani, nem kell mondani. Az RFA azonban nem csak a hazai cseh-szlovák színtéren marad, hanem a nemzetközi piacot is szeretné bevenni, ezért Lengyelországból, Szerbiából vagy akár Kubából is hoznak kiváló harcosokat. A ketrecben a UFC, vagy más topszervezetek MMA világsztárjai is fellépnek majd. Az RFA azért van, hogy támogassa a szlovák és cseh bázisú harcosokat, akiket segíteni fognak az úton, hogy ne csak profik, hanem MMA-sztárok is legyenek.

Az RFA oldala így mutatta be Veréb Istvánt: Hatalmas gyöngyszemet leplezett le a magyar MMA! Miután sok éven át képviselte hazáját a birkózás legmagasabb szintjén, Veréb István úgy döntött, hogy a ketrecben is kipróbálja magát. Az Európa- és világbajnoki bronzérmek megléte kétségkívül jó bizonyítvány. A szőnyegen a világ elitjével harcolt, köztük például a korábbi UFC harcos Ben Askren ellen.

„Az MMA nekem mindig is nagyon tetszett, és szerettem volna kipróbálni. Öt évvel ezelőtt volt is egy meccsem, igaz nem ketrecben. Körülbelül két edzésen voltam, hát mit mondjak olyan is volt (nevet). Most teljesen más a helyzet. Profikkal és nagyon komolyan készülök a mérkőzésre. Nyilvánvaló, hogy hónapok alatt sem leszek tökéletes striker, de szeretnék meggyőző és pontos teljesítményt nyújtani.”

A birkózás egy jó alap és jött egy lehetőség



„Természetesen a birkózásra építjük a munkát, de sokat foglalkozunk a kezemmel, védekezéssel stb. Mivel rengeteget jártam a világot, amíg birkóztam, sok helyen nagyon jó kapcsolatom van régi sportolókkal, vezetőkkel. Az RFA egyik tulajdonosa is régi ismerősöm, és megkeresett, hogy szívesen látna a ketrecben. Nagyon örültem, mert ez egy teljesen új “pálya” és nagyon motivál. Tényleg úgy érzem, hogy minden nap tanulok valamit. A csapatban mindenki nagyon segítőkész, sokat köszönhetek nekik.”

Az RFA által említett Ben Askren elleni meccs



„Ben Askren? Hát nem nagyon emlékszem már. Egy biztos 20 éves voltam egy 5 napos 12 kg-s fogyás után, az első menetet nyertem, aztán “lefőtt a kávé” és kikaptam. Szerencsére évekkel később nála klasszisokkal nagyobb versenyzőket is sikerült legyőznöm, ő pedig hamar eltűnt a mezőnyből.”

Miért az MMA?



„Egyszerűen csak szeretem csinálni, nem kell megfelelni senkinek,. Tudom, mit szeretnék elérni és azon vagyok, hogy ez megvalósuljon. A Budapest Top Team-el dolgozom, akikkel már hosszú évek óta ismerjük egymást. Eleinte Peszlen Ferivel készültem, akinek most talán karrierje legfontosabb eseménye következik, hiszen ő készíti fel Borics Ádámot Amerikában a címmérkőzésre Patrício Pitbull ellen. Bízom benne, hogy Ádám világbajnok lesz és akkor Feri is elégedetten jöhet haza. Tartjuk a kapcsolatot és az instrukciói alapján készülök. A jitsumat Horváth Imre fejleszti, az álló bunyóban pedig Horváth Ádám a legnagyobb segítségem jelenleg. Schildkraut Roland is hozzátesz az álló munkámhoz. Azt gondolom, itthon a legjobb helyen vagyok, mindenki nagyon segítőkész. Délelőtt általában cardio vagy erősítő edzésem van, délután heti háromszor álló edzés, a többi jitsu és speciális technikák gyakorlása. Szombaton mindig sparringolunk, amit kifejezetten élvezek.”

„Szeptemberben San Jose-ban az AKA-ban leszek 10 napot, meghívtak és egy ilyen lehetőségre nem akartam nemet mondani. A világ legjobbjaival edzhetek együtt.”

Peszlen Ferenc így fogalmazott vele kapcsolatban: „Az utóbbi 10 év legeredményesebb szabadfogású birkózója, amivel valószínűleg az összes falszituációt képes lehet megnyerni Európában. Dolgozik azon, hogy fejlődjön, ehhez a tervezett külföldi edzőtáborai biztosan hozzá fognak tenni szakmailag. Azt gondolom, hogy ha majd eltölt egy évet kifejezetten MMA edzéssel, akkor mutatkozhat meg a benne rejlő potenciál igazán.”

Jött a válasz: „Feri ezt mondta rólam? (mosolyog) Nyilván jól esik, az eredményeim azt mutatják, hogy ez igaz is. Bízom benne, hogy a következő 10 évben is lesznek hozzám hasonlóan eredményes magyar versenyzők szabadfogásban.”

A jövő



„Most a legrövidebb távú célom, hogy az első meccsemet úgy tudjam lehozni, ahogy elterveztem. Aztán majd kiderül, mit tudok ebből még kihozni. Most élvezem, amit csinálok és ez a legfontosabb.”

Jó barátja, Juhász Balázs így fogalmazott „Jimmyvel” kapcsolatban

„Nekem évek óta jó barátom a szabadfogású birkózó válogatottból, fiatalabb koromban és most is sokat segít nekem, hogy elsajátítsam a sportágunk csínját-bínját. Már egy ideje érdeklődik az MMA iránt, és most adódott egy lehetőség számára, hogy nagyban is bizonyítson. Természetesen nem egyszerű az átállás, de az biztos, hogy a birkózó mozgása, illetve az ebből fakadó erőnléte lesz a fő fegyvere a ketrecben.”



Borítókép és fotók: Veréb István / Instagram