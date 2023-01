Jake Paul és Tommy Fury szombat este nézett szemtől szembe a ringben, mindössze négy héttel azelőtt, hogy ismét összecsapnának a szaúd-arábiai Rijádban.

Fury úgy beszélt, mintha teljesen biztos lenne abban, hogy a nyolcmenetes mérkőzésükön legyőzi Pault. Paul még mindig nincs teljesen meggyőződve arról, hogy február 26-án végre megküzd Furyval.

Fury története miatt a közösségi média szupersztár szkeptikus abban, hogy Fury végig fogja csinálni, most, hogy harmadszorra is kitűzték a mérkőzésüket. Paul még azt is bevallotta, hogy egy másik korábbi UFC-bunyós, Mike Perry is készenlétben áll arra az esetre, ha Fury nem vállalja a főmérkőzést.

„Igen, nézd, egy részem határozottan még mindig kételkedik abban, hogy Fury bokszolni fog. Ez ijesztő és bosszantó. Az, hogy nem jelent meg a személyes találkozón, amit épp most kellett volna megtennünk szívás. A gyerek nem megbízható. De a pénz jó neki. Szóval hülye lenne nem harcolni, és szerintem valószínűleg belefáradt abba, hogy Molly keresi az összes pénzt a kapcsolatban. Most már van egy gyereke, szóval segítenie kell, hogy megtudja venni a pelenkát” - jelentette ki Paul nyersen a szombat esti sajtótájékoztatón a londoni OVO Arena Wembleyben.

Borítókép: Getty Images