Annak ellenére, hogy jelenleg sok nagyszerű nehézsúlyú sportoló van a UFC-ben, lehet, hogy jelenleg nincs még egy olyan komplett harcos, mint Tom Aspinall.

A szombati UFC London főmérkőzése előtt Aspinall tudta, hogy ha meg akarja őrizni tökéletes UFC mérlegét, akkor feltétlenül szükséges, hogy újabb kiütéses győzelmet arasson saját közönsége előtt. Az első négy meccsén ez sikerült is neki, ebből hármat már az első menetben, egyet pedig a másodikban fejezett be. A Volkov elleni küzdelem, egyértelműen egy keményebb küzdelemnek számított Aspinall számára, de erre is felkészült.

Aspinall ismét győzött az első menetben egy egyenes karfeszítéssel. Ezt követően pedig pár szót intézett Tai Tuivasának. Megvan a következő páros?

Forrás: marca.com

Borítókép: UFC/Twitter