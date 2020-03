Lennox Lewis továbbra is az utolsó vitathatatlan világbajnok, miután 1999-ben a nehézsúly akkori két legjobbja, az IBF/WBA világbajnok Evander Holyfield és a WBC világbajnok Lennox Lewis két meccset is vívott egymás ellen.

Először március 13-án a Madison Square Garden-ben csaptak össze, ahol sokak szerint vitatható döntés született. A meccs szoros pontozással végül döntetlen lett, de egyesek szerint lejtett a hazai pálya Holyfield-nek. Sokan Lewis-t tartották az igazi győztesnek. Ezek után adta magát a viszavágó, amire nyolc hónapot kellett várni.

BoxmanSteve on Twitter The last undisputed heavyweight title fight was in November 1999 Lennox Lewis beat Evander Holyfield via a unanimous decision to become the undisputed champ Will the upcoming fights of Joshua v Pulev and Fury v Wilder III finally set up another undisputed clash? https://t.co/tsDQuZKjRL



November 13-án Las Vegas-ban néztek ismét farkasszemet a felek. Haosnlóan alakult a mérkőzés, mint az első, kiegyenlített mérkőzés volt. Talán még kiegyenlítettebb, mint az első. Ekkor viszont már, a pontozóknál is Lewis volt a nyertes. Egyhangú pontozással győzött és elvette Holyfield IBF és WBA világbajnoki öveit, így Lennox Lewis a nehézsúly vitathatatlan bajnoka lett.

Érdekesség viszont, hogy nem sokáig örülhetett ennek a rangos elismerésnek Lewis, mivel megfosztották a WBA címétől, amiért nem állt ki a kötelező kihívója, John Ruiz ellen, helyette Michael Grant-et választotta. A csavar viszont az egész sztoriban, hogy Holyfield kiállt Ruiz-zal a betöltetlen címért, így egy rövid időre visszaszerezte WBA övét.

1987-ben egy kézbe került az immáron három bajnoki öv Mike Tyson jóvoltából. Az erőtől duzzadó fiatal Tyson előbb begyűjtve a WBC, majd a WBA címet, utolsó lépésként az IBF-bajnok Tony Tucker egyértelmű legyőzésével joggal mondhatta magát a nehézsúly koronázott királyának. Ezek után az első, aki legyőzte Tysont, automatikusan vitathatatlan bajnoknak számított. James Buster Douglas nem sokáig örülhetett e címének, mert Evander Holyfield felkészültségével szemben nem tudott semmit felmutatni. Holyfield és Tyson között érlelődött a vitathatatlan címért folyó csata, azonban 1992-ben Riddick Bowe közbeszólt, miután egy hatalmas csatában megfosztotta a veretlenségtől Holyfieldet.

Muhammad Ali a vitathatatlan nehézsúlyú világbajnokok világbajnoka volt. 1964-ben akkor még Cassius Clay néven bokszolt, amikor is Sonny Liston ellen egyesítette először az összes övet. Majd 1967-ben ismét, miután megverte Ernie Terrellt, majd harmadik alkalommal is sikerült neki, amikor is George Foreman-t verte meg.

Az ökölvívás vitathatatlan nehézsúlyú bajnokai 1962 óta:

Sonny Liston (WBA, The Ring, Lineal) - 1962. szeptember 25. - 1963. július 22

Sonny Liston (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1963. július 22. - 1964. február 25.

Muhammad Ali Cassius Clay-ként (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1964. február 25. - 1964. szeptember 19.

Muhammad Ali (WBA, WBC, A gyűrű, Lineáris) - 1967. február 6. - 1967. április 28.

Joe Frazier (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1970. február 16. - 1973. január 22.

George Foreman (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1973. január 22. - 1974. október 30.

Muhammad Ali (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1974. október 30. - 1978. február 15.

Leon Spinks (WBA, WBC, The Ring, Lineal) - 1978. február 15 - 1978. március 18.

Mike Tyson (WBA, WBC, IBF) - 1987. augusztus 1. - 1990. február 11.

'Buster' Douglas (WBC, WBA, IBF, The Ring, Lineal) - 1990. február 11. - 1990. október 25.

Evander Holyfield (WBC, WBA, IBF, Lineal) - 1990. október 25. - 1992. november 13.

Riddick Bowe (WBC, WBA, IBF, Lineal) - 1992. november 13. - 1992. december 14.

Lennox Lewis (WBC, WBA, IBF, Lineal) - 1999. november 13. - 2000. április 29.

Már több, mint 20 év telt el azóta, hogy Lennox Lewis a nehézsúly vitathatatlan bajnoka volt, ám ebben az évben lehet, hogy új királyt koronázhatunk meg. Ez mindössze attól függ, hogy összecsap-e végül Anthony Joshua és Tyson Fury idén.

Forrás: sportbible.com