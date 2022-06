Tyson Fury bebizonyította, hogy ringen kívül is igazi bajnok.



Tyson Furynál jelenleg nem sok nagyobb név van a boksz világában. A nehézsúlyú szupersztár utoljára a Wembley-ben lépett ringbe Dilian Whyte ellen, akit technikai KO-val győzött le. Ezt követően visszavonult és időt kért rajongóitól. Bár akkor döntése véglegesnek tűnt, most nagyon úgy tűnik, hogy érdeklődve figyeli az augusztusi Oleksandr Usyk - Anthony Joshua visszavágó eredményét, melynek függvényében akár újra kesztyűt húzhat.



Fury így továbbra is formában tartja magát, bár az edzések mellett jelenleg a kikapcsolódásnak is főszerepet szentel, és családjával vakációról vakációra jár. Azonban, amikor épp nem úton van, Fury továbbra is bizonyítja, hogy nemcsak a ringben igazi bajnok, hanem azon kívül is.



Nemrég közzétettek egy felvételt, amin a „Cigánykirály” egy csontrákkal diagnosztizált kisfiúval focizik egy kórházi folyosón, majd megöleli őt, és együtt imádkozik vele, érte.



The @WBCBoxing heavyweight champion of the world @Tyson_Fury what a true champ , but still had to get the megs in pic.twitter.com/n2uxUKsUxp — Riverthechamp (@Riverthechamp) June 24, 2022



A rövid klip jól megmutatja, hogy a bajnoknak mennyire helyén van a szíve.

