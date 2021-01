A rajongók felhívták a figyelmet arra, hogy Khabib Nurmagomedov hogyan kezelte a lábrúgásokat Conor McGregorhoz képest.

Khabib a legutóbbi mérkőzésen Justin Gaethje ellen harcolt, ahol Gaethje igen agresszívan kezdte a találkozót, és tulajdonképpen az első menetet neki adták. A második menetben Gaethje halálos lábrúgásokkal próbálta elintézni a dagesztáni bajnokot, de Khabib remekül állta a sarat és fordította meg a mérkőzést a saját javára. Ezt követően Khabib ismét kapott egy kellemetlen rúgást, de ebből is képest volt a legtöbbet kihozni, hiszen egyből levitte Gaethjet a földre, ami a mérkőzést végét is jelentette.

Justin Gaethje’s kick to Khabib’s foot early in the second round is one of the best hits I’ve ever seen on Khabib… and he somehow turned it into a submission. Absolutely unreal, unparalleled fighter. Greatest ever. #UFC254 pic.twitter.com/TMu9U5Zaco