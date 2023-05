Hetedik alkalommal lép szorítóba a Superfight Series gálasorozaton Horváth Dominik. A Perfect Fight Club kiválósága június 3-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban Sebestyén Csele ellen mutathatja meg, mire képes.





Június 3-án a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban rendezik meg a Superfight Series Hungary 11. gáláját, ahol az első mérkőzést Horváth Dominik és Sebestyén Csele vívja. A 70 kilogrammos versenyzők K1 szabályrendszerben 3x3 perces küzdelemben döntenek a győztes kilétéről.



„A Superfight Series gálákon ért már csalódás és dicsőség is” – jelentette ki a Prémium Média & Sport Management Zrt. érdeklődésére Horváth Dominik, aki immáron hetedszer lép szorítóba a gálasorozat keretében. A fiatal kiválóság legutóbb a nyolcadik gálán lépett szorítóba, tavaly nyáron egy héttel a Tresó Roland elleni mérkőzés előtt megsérült, így vissza kellett lépjen.



„Edzésen kihúzták a lábamat, magam alá fordult a kezem és részleges szalagszakadás lett a könyökömben, emiatt nem tudtam vállalni a küzdelmet” – emlékezett vissza a Perfect Fight Club versenyzője, aki január óta kettőzött erővel készül.





Mint mondta, soron következő ellenfeléről, Sebestyén Cseléről nem sokat tud, korábban egyszer sparringolt vele. „Láttam pár meccsét, ügyes srác, holland stílusú bunyót folytat. Azt ki tudtuk szűrni a mérkőzéseiből, hogy zárt védekezésű és fizikálisan erős. A saját stílusomat próbáljuk még inkább felhozni és ráerőltetni az ellenfélre. Többen mondták, hogy ez egy nagyon jó kis mérkőzés lesz, mert a stílusunk körülbelül ugyanaz: megyünk előre és dolgozunk agresszívan” – tette hozzá Horváth Dominik, aki annak ellenére, hogy szoros csatára van kilátás, szeretné idő előtt győztesen befejezni a mérkőzést.



„A Superfight Series azt jelenti nekem, hogy mindig maximálisan felkészült kell, hogy legyek, mert nem olyan ellenfeleket hoznak nekünk, akiket könnyen le tudnánk győzni. Napi két edzéssel készülök, szerencsére a sérülések azóta elkerültek. Most csak a felkészülésre koncentrálok, úgy érzem top formában vagyok - mint az előző két mérkőzésem is mutatja” – utalt a Polyák János és Baji Dávid ellen közelmúltban győztesen megvívott muay thai összecsapásokra.



Horváth Dominik számára a Superfight Series után sem áll meg az élet, egy hétre rá Ausztriában fog bunyózni a Vendetta Fight Nights gálán. Későbbi terveit illetően úgy fogalmazott, nagyon szereti a holland bunyót, éppen ezért arra vágyik, hogy egyszer az Enfusion-gáláján is kipróbálhassa magát.



„Az edzőmmel úgy látjuk, ez nem egy elérhetetlen cél a számomra. Ott szeretnék világbajnok lenni minél hamarabb” – zárta szavait.



A 11. gála tervezett mérkőzései

1. Horváth Dominik vs Sebestyén Csele K1 70 kg

2. Krasznai Kende vs Tresó Roland K1 71 kg

3. Adler Dávid vs Luca Chermes (Románia) K1 75 kg

4. Petrényi Botond vs Kun Marci K1 77 kg

5. Zsiga Melinda vs. Tóth Enikő K1 55kg

6. Furó Virág vs Denisa Filimon (Románia) 52 kg K-1

7. Bosko Gligoric (Szerbia) vs Varga Tibor K-1 +95kg

8. Tóth Csaba vs Vladislav Yermolaiev (Ukrajna) muaythai 5x3 perc címmeccs

9. Bereczki Dominik vs Paul Leipi (Németország) 75 kg K1 címmeccs 5x3 perc

Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Borítókép és képek: Uncia