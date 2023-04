Hét magyarral a mezőnyben kezdődik meg hétfőn Taskentben a férfi ökölvívó-világbajnokság, amelyre több mint száz ország nevezett annak ellenére, hogy számos nemzet bojkottálja az 5,2 millió dollár összdíjazású tornát.

A magyar válogatott pénteken (ma) utazik el az üzbég fővárosba, ahol többek között a tavalyi Európa-bajnokság két bronzérmese, az 57 kilogrammban szereplő Veres Roland és a 63,5 kg-ban érdekelt Kovács Richárd is kötelek közé lép.

Mellettük most mutatkozik majd be világversenyen magyar színekben a két ukrajnai származású honosított bokszoló, Pilipec Makszim (71 kg) és Akilov Pylyp (75 kg) is.

"A fő versenyünk egyértelműen a júniusi Európa Játékok lesz, mivel ott lehet majd olimpiai kvótát szerezni, persze a világbajnokságot ennek ellenére sem nevezhetjük egy sima felkészülési versenynek" - mondta az MTI-nek Régi Dániel, a nemzeti csapat edzője. - "A sorsolás előtt nehéz és nem is szeretnék esélyeket latolgatni. Az biztos, hogy az éremhez legalább három-négy meccset kell majd nyerni, mert bár több mint húsz ország bojkottálja a versenyt, mégis rengeteg induló lesz. A sportág nagyhatalmai közül a hazai üzbégek mellett többek között az oroszok, a kubaiak, vagy a kazahok is teljes csapattal szerepelnek és már ott vannak a helyszínen."

Az előzetes nevezések alapján a 13 súlycsoportban összesen 113 ország 668 bokszolója indul.

A vb-re mesés pénzdíjjal csábítja a nemzetközi szövetség (IBA) az öklözőket, ugyanis minden aranyérmes 200 ezer dollárt kap majd, a második helyezés mellé 100-100 ezer, a harmadik mellé pedig 50-50 ezer dollár jár.

A világbajnokságra ugyanakkor a népes mezőny ellenére is rányomja a bélyegét az IBA és a távolmaradó országok közötti feszültség. A bojkotthullám februárban az amerikaiak bejelentésével indult meg. Az Egyesült Államok és a hozzá csatlakozó országok azért léptek vissza a márciusi női és a mostani férfi vb-től, mert az IBA - még novemberben - engedélyezte az oroszok és fehéroroszok részvételét, ráadásul saját zászlójuk alatt. Az oldalak közötti ellenállás odáig fajult, hogy két hete a "szakadár" nemzetek egy új nemzetközi szövetség létrehozását jelentették be, az amerikaiak pedig csütörtökön kiléptek az IBA-ból.

A kéthetes taskenti világbajnokság vasárnap a sorsolással veszi kezdetét, az első versenynapot hétfőn tartják. Az egyes napokon a délutáni program 11, az esti 15 órakor kezdődik - közép-európai idő szerint. A döntőket május 13-14-én tartják magyar idő szerint mindkét napon 14 órától.

A magyar vb-csapat:

51 kg: Bernáth Attila

54: Szaka István

57: Veres Roland

63,5: Kovács Richárd

71: Pilipec Makszim

75: Akilov Pylyp

80: Kovács Pál

Borítókép: Magyar ökölvívó szakszövetség